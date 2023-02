De bedreiging van Pim Lammers laat zien: ook hier zijn radicale krachten aan het werk

Trump-aanhangers bestormen het Capitool op 6 januari 2021. De VS zijn voor veel Nederlandse oerconservatieven een voorbeeld. Beeld Samuel Corum / Getty

‘Cancelled’, staat er op de website van Gezin in Gevaar met rode letters over een foto van Pim Lammers gestempeld. Zoals zo vaak maken deze hard-rechtse figuren zich onbekommerd schuldig aan wat zij de rest van de samenleving verwijten. De cancelcultuur bestaat, en zo ver hoeven ze helemaal niet te zoeken.

Dat een auteur wegens doodsbedreigingen een opdracht moet inleveren om een gedicht te schrijven, is een schande waarvan we dachten dat die voorbehouden was aan landen als Iran. Het fundamentalisme steekt helaas ook hier de kop op, in de vorm van oerconservatieve haatzaaiers wier voorheen marginale meningen in een gepolariseerde samenleving een toenemende weerklank vinden.

Gezin in Gevaar is onderdeel van de stichting Civitas Christiana, een militante katholieke beweging die zegt te strijden tegen de ‘algehele afkalving van onze beschaving’. De voorzitter van het driekoppige bestuur is een Duitse hertog die vindt dat ‘de Middeleeuwen onze maatstaf moeten zijn’, want ‘toen stond God in het middelpunt, een plaats die nu door de mensenrechten wordt bezet’.

Middeleeuwse moraal

Deze fundamentalisten bonden de strijd aan met Pim Lammers omdat die een paar jaar geleden een verhaal had geschreven over een trainer die een minderjarige jongen betast. Daarmee zou hij volgens hen pedofilie hebben goedgepraat, en daarom zou hij het Kinderboekenweekgedicht niet mogen schrijven. Dat fictieve hoofdpersonen in een fictief verhaal niet samenvallen met een auteur, is een vanzelfsprekendheid die, ondanks herhaalde pogingen afgelopen week, helaas niet uit te leggen bleek aan deze zelfbenoemde moraalridders.

Die middeleeuwse moraal strekt overigens nog veel verder dan hun heksenjacht op een kinderboekenweekdichter. Pedofilie, schrijven ze, heeft alles te maken met homoseksualiteit – die mutatis mutandis ook bestreden moet worden. Verder mag eigenlijk over seksualiteit in haar algemeenheid niet meer geschreven worden, want dat is ‘onverenigbaar met de kuisheid’ en ‘roept bij de gevallen mens onzedige gedachten op’.

Dat in een moderne maatschappij alleen de rechter grenzen stelt, zoals premier Rutte benadrukte, gaat er bij deze zeloten niet in. ‘Dat is pertinent onwaar. De morele grenzen, gesteld door God en tevens kenbaar uit het natuurrecht, overstijgen de wettelijke grenzen.’

Complotdenken

Nu zijn fanatici die zich op grond van hun geloof boven de wet stellen van alle tijden. Maar met hun pedofilie-jacht appelleren ze aan de vader- en moederinstincten van een veel grotere groep (net als eerder de Moederhart-beweging van de antivaxers). ‘Ik zal altijd opkomen voor alle kinderen!’, twitterde de Volendamse volkszangeres Monique Smit. ‘Dit gedoe moeten we never normaliseren.’

Het sluit aan bij complottheorieën zoals het Amerikaanse Pizzagate, over zedeloze hoogwaardigheidsbekleders die kinderen zouden misbruiken. Hoewel dat een extreme variant is, is het een van de vectoren van de cultuuroorlog waarbij de zogenaamde stadse elite (= immoreel = liberaal = links = groen = woke) tegenover zogenaamde dorpse boeren (= zuiver = conservatief = rechts = fossiel = blank) worden geplaatst. Dat die tegenstelling vooral bestaat uit oneindige schakeringen grijs komt de polariserende krachten niet uit. Hun belang zit in simpele tegenstellingen, omdat dat de enige manier is om als marginaal groepje groter te groeien en zelfs het land te destabiliseren.

Amerika is voor veel van hen een voorbeeld. Daar heeft de cultuurstrijd al onvoorstelbare consequenties gehad – van verbannen boeken uit bibliotheken tot de bestorming van het Capitool. In Nederland, met zijn meerpartijenstelsel, zit meer demping in het systeem. Maar de bedreiging van Pim Lammers bewijst dat ook hier radicale krachten aan het werk zijn die de klok willen terugdraaien.