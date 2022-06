De banaliteit van het kwaad gaat steeds vaker gepaard met domheid, blijkt uit de moord op Peter R. de Vries

Het is goed dat het kabinet meer geld heeft uitgetrokken voor de bescherming van ‘personen in de frontlinie’ van de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

‘Bro ahahahah. Hij is dood. Dwars door die kk hoofd en lichaam. Die bloed. Iedereen gillen.’ Met deze woorden zou verdachte Delano G. aan zijn opdrachtgever hebben gemeld dat hij Peter R. de Vries had neergeschoten. Het is allemaal zo lelijk dat Royce de Vries, de zoon van het slachtoffer, zich in zijn verklaring maandag, op de eerste zittingsdag van de rechtszaak tegen G. en medeverdachte Kamil E., niet meer tot hen wilde richten. ‘Volkomen zinloos’, concludeerde hij.

De appjes en de gebeurtenissen op de dag van de aanslag, maandag gereconstrueerd in deze krant, maken duidelijk dat de verdachte tot de nieuwe klasse huurmoordenaars behoort: jongens met een beperkt geweten, beperkt verstand en totaal gebrek aan empathie die in de eveneens gebrekkige taal van de straat hun daden vieren. De amateuristische achteloosheid staat in schril contrast met de implicaties van de moord, die niet alleen een einde maakte aan het leven van een geliefd en gewetensvol mens, maar ook een nieuwe aanslag op de rechtsstaat vormde.

De banaliteit van het kwaad gaat steeds vaker ook gepaard met stupiditeit, bleek een paar jaar geleden al uit onderzoek van de GGD: de moordenaars van tegenwoordig zijn regelmatig voormalige straatschoffies met een laag IQ, afkomstig uit gezinnen waarin de opvoeding bijzaak was, voor wie het snelle geld van de drugshandel met zijn auto’s, kleren en horloges de enige route naar respect lijkt. Nog als halve pubers ontpoppen sommige van deze boodschappenjongens zich al tot moordenaars.

Natuurlijk zijn de daders niet de eindverantwoordelijken. De Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in de rechtszaak tegen drugshandelaar Ridouan T., die wordt verdacht van een serie liquidaties. Ook de broer van de kroongetuige en diens advocaat werden vermoord. De daders handelden in opdracht van een ‘moordmakelaar’, die de order waarschijnlijk van T. had gekregen. Dat is waar de grootste gewetenloosheid schuilt.

Maar de moord op De Vries laat zien dat een leven nog minder waard is dan in de jaren tachtig en negentig, toen dit soort ‘klussen’ werden opgeknapt door plaatselijke beroepspenoze en daarna ingevlogen moordenaars uit het voormalige Joegoslavië. Er stond nu niet eens een tweede vluchtauto klaar voor de waarschijnlijke daders, en ook geen geld. ‘Geen doekoe, niks’, appte G., eenmaal op de vlucht. De moordenaar bleek een goedkope wegwerpsoldaat, zo van de straat geplukt. Hij moest de wapens die dag nog uitproberen op een industrieterrein.

Hun inwisselbaarheid is zorgelijk: ook al pak je er een op en stop je hem weg (tegen beide verdachten werd gisteren levenslang geëist), er staat zo weer een nieuwe klaar voor de volgende opdracht. Samen kunnen deze randfiguren het hart van de democratie raken. Mede door de moord op een van onze belangrijkste misdaadjournalisten duikelde Nederland 22 plaatsen op de persvrijheidsranglijst van Reporters Sans Frontières.

Daarom is het goed dat het kabinet meer geld heeft uitgetrokken voor de bescherming van ‘personen in de frontlinie’ van de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Het is tragisch dat dat voor Peter R. de Vries te laat kwam.