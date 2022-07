De bal is wit met roze en paars, dus mijn instinct zegt: niet goed voor de vrouwenzaak

Ik houd niet zo van voetbal, maar nu het EK bezig is kijk ik af en toe wel, vooral om ‘een signaal’ te geven. Opdat de heersende machten merken dat vrouwenvoetbal goed bekeken wordt, waarna ze er meer geld naartoe gaan gooien.

Maar omdat ik niet wezenlijk geïnteresseerd ben in sportwedstijden, houd ik mij tijdens het kijken vooral bezig met randgedachten: de ergernis over dat voetballende vrouwen in mijn jeugd nooit op tv kwamen, en dat we dat niet gek vonden. Dat het ook nu nog uitzonderlijk is om op primetime iets op tv te zien waarbij het echt alleen maar om vrouwen draait.

Verder wijd ik vele gedachten aan de bal. Die is wit met roze en paars, in mijn ogen een beetje een kinderbal, dus mijn instinct zegt: niet goed voor de vrouwenzaak. Of júíst wel? Is het júíst een grote fuck you naar het patriarchaat?

Zo kom je die negentig minuten wel door.