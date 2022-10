De Bachvereniging moet niet jokken

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Dat een 101-jarige instelling wat vergeetachtig kan zijn, dat is te vergeven. Maar jokken tegen de pers, ook al is dat om iemand in bescherming te nemen? Van een gesubsidieerde instelling met ANBI-status zou je toch iets voorbeeldiger gedrag mogen verwachten. Wat is het geval? Vorige week ontdekten we een persbericht op de website van de Nederlandse Bachvereniging. Daarin werd het vertrek aangekondigd van de artistiek leider en dirigerende violist Shunske Sato (38). Hij begon als artistiek leider in 2018, daarvoor was hij er concertmeester. Sato’s contract zou volgend jaar aflopen.

Sommige musici verslikten zich in hun koffie toen ze het persbericht, en al helemaal ons artikel lazen. Volgens het persbericht zou Sato vertrekken in verband met zijn ambities, zijn volle internationale agenda en zou hij meer muziek van na Bach willen spelen. Dat er van ‘met wederzijdse instemming’ werd gesproken, leek er toch op te wijzen dat de Bachvereniging het vertrek niet helemáál betreurde. Daarnaar gevraagd stelde directeur Willemijn Mooij dat daar geen sprake van was, en Sato had nou eenmaal ‘geen loden bal aan zijn voet’.

Over dat Sato ambitieus is, geen twijfel. Maar uit een rondgang onder de musici (stuk voor stuk freelancers) en andere bronnen rond het ensemble, blijkt dat het al lang rommelde en er veel kritiek was op Sato. Toen de vraag rees of zijn contract moest worden verlengd, evalueerde het IVO (Instrumentaal en Vocaal Overleg) de samenwerking onder de ‘kernleden’. Daarop zou Sato hebben besloten de eer aan zichzelf te houden.

Dat Sato een fantastische violist is, beaamt iedereen. En wie hem in 2018 nog onbeholpen zag zwaaien, had nooit kunnen vermoeden dat hij vier jaar later een betere slagtechniek zou hebben dan vrijwel iedere barokcoryfee. Maar wat je daarmee bereikt, of je mensen inspireert en meekrijgt, is een tweede. Eén van de kritiekpunten is dat hij te weinig een ‘zangersdirigent’ zou zijn. Ook was er discussie over de koers en theatrale concerten. Voor de oude garde, gehecht aan de speeltraditie van sinds Gustav Leonhardt, was hij te vernieuwend, te wild. Op de achtergrond speelt mee dat hij personele wijzigingen doorvoerde.

De normaal gesproken spraakzame Sato wilde de krant niet te woord staan. Een vervelende situatie is het, maar waarom zou je je over zoiets – om in Matthäus-Passion-termen te spreken – tot een falsches Zeugnis laten verleiden? Als tegen de 40 procent van de huwelijken eindigt in een echtscheiding, is het toch ook geen schande als een artistieke samenwerking niet (meer) werkt?

De belangrijkste vraag is uiteraard hoe het verder moet. Een logische opvolger is er niet. Het ligt voor de hand dat de Bachvereniging een niet-musicerende artistiek leider aanstelt die het hele jaar door betrokken is en met wisselende, los-vaste dirigenten gaat werken; de praktijk van het hedendaagse symfonieorkest. Het probleem is dat de leukste barokdirigenten allemaal hun eigen, veelal zelf opgerichte ensembles hebben, waardoor je nooit dezelfde mate van loyaliteit kunt verlangen. En wellicht zijn die echt interessante namen ook weer veel te vernieuwend.