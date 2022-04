De aubergines zien eruit alsof ze per ongeluk verzeild zijn geraakt in de wereld van de SM

Veel aubergines worden in plastic verpakt. Dat zal ongetwijfeld een reden hebben, maar die ken ik niet. Dat plastic zit zó strak, dat de aubergines eruitzien alsof ze min of meer per ongeluk, of uit naïviteit, verzeild zijn geraakt in de wereld van de sm. En helaas zijn ze het ‘stopwoord’ vergeten.

Dit is natuurlijk hartverscheurend, dus koop ik ze, en bevrijd ze meteen na thuiskomst. Ik stel mij voor dat ik ze naar adem hoor happen – gered! Daarna gaan ze rustig liggen glimmen van dankbaarheid, en ik voel mij alsof ik iets goeds heb gedaan.

Tot zover het antropomorfisme. Nu moet ik alles op alles zetten om mijn nieuwe vrienden juist wel weer als objecten te gaan zien. Want ik weet heus wel dat ik hen binnen afzienbare tijd in stukken moet hakken, ze daarna in een pan met gloeiende olie ga gooien, en dat ik ze dan nog opeet ook.