De aso vol rancune is allang geen attractie meer, maar is overal

Eigenlijk begon alle ellende bij Henk Bres. U kent de Hagenees wellicht nog als de ongelikte beer uit het tv-programma Het Lagerhuis, waarin diverse Hollandse karikaturen met elkaar debatteerden. In een tijd dat het debat nog leuk was. Zelf deed ik met mijn school mee aan Op Weg Naar Het Lagerhuis, een spin-off voor scholieren, om daarin jammerlijk te sneuvelen in de Gelderse finale, tegen een team van overijverige sywertjes uit Duiven.

In de tijd van het Lagerhuis was er nog geen Twitter, dus je moest nog een heuse Schilderswijker op televisie uitnodigen om geconfronteerd te worden met schaamteloze rancune. Vertederen deed hij de Nederlander altijd al, de proleet, de tokkie, de hufter, de aso, of hoe we hem ook noemen. Van Flodder en Koot en Bie tot de op alles kankerende werklozen in de culthit Probleemwijken; weinig doet ons Nederlandser voelen dan grinniken om een asociale landgenoot.

Maar de aso heeft zijn onschuld verloren. De vertedering die Henk Bres ooit opriep, kon ik niet meer opbrengen toen ik onlangs een Haagse vuurwerkhandelaar, inclusief obligaat matje, bij Op1 zag jammeren over het vuurwerkverbod. Hij noemde de voorzitter van het Veiligheidsraad Hubert Bruls een ‘dikke bal gehakt’, en daar werd om gegrinnikt aan tafel. Maar het was vooral ongemakkelijk, omdat je aan alles kon voelen dat de man niet meer te overtuigen was, zoals Henk Bres dat in het Lagerhuis nog wél leek.

De aso vol rancune is geen attractie meer, maar is overal. Lang niet altijd zo ongepolijst als de vuurwerkmeneer, koestert hij exact dezelfde onredelijke woede tegen abstracte fenomenen als de elite of de staat. Het ressentiment lijkt niet meer te stoppen, de door sociale media ontstane kritieke massa neemt de laatste schaamte langzaam weg. Hoe groter de luxe waarin de kleinburger leeft, hoe groter zijn behoefte om alles wat die luxe mogelijk heeft gemaakt te verwerpen.

Over rancune en ressentiment schreef Menno ter Braak in 1937 het essay Het nationaal-socialisme als rancuneleer. Hij introduceert in het tijdloze stuk het begrip ‘halfbeschaving’, die is ingericht met pathos, leugens en simplisme. Deze halfbeschaving verbindt rijk en arm door een nihilistische woede, het recht om onbeperkt de ander te haten, in een maatschappij die de beschaving als vanzelfsprekend bezit heeft en deze daardoor niet op waarde schat.

Volgens Ter Braak is het einde van de standenmaatschappij en het democratische gelijkheidsideaal de reden voor dit ressentiment, omdat een werkelijke gelijkheid niet kan worden gerealiseerd; mensen zijn nu eenmaal ongelijk in hun talenten en vermogens. En die kloof tussen ideaal en realiteit genereert een permanente bron van onmacht en rancune.

Deze zwartgallige kijk op de democratie staat haaks op de begripvolle benadering van ressentiment die we de afgelopen twintig jaar hebben gezien. Niet alleen werd er hartelijk gelachen om hufterig gedrag, er werd ook volop naar verklaringen gezocht. Sterker nog, de aso werd dikwijls gepromoveerd tot nobele wilde, iets dat Ter Braak in 1937 ook al zag: ‘Men meent uit het bestaan van misstanden en armoede het ressentiment te kunnen verklaren en zelfs te idealiseren.’

Ressentiment en rancune zijn bepaald geen aangelegenheid van de verworpenen der aarde, zo bewijst deze tijd, maar leven op dankzij de sociale media en de verveling die bij een welvarend en beschaafd land hoort. Ik hoop dat we ooit weer kunnen lachen om mensen als Henk Bres, maar vrees na lezing van het pijnlijk actuele pamflet van Ter Braak het ergste.