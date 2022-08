De argumenten voor wit in plaats van blank overtuigen me niet

Is ‘wit’ echt beter dan ‘blank’? Die vraag kwam vorige week aan de orde in een stuk in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant. Heel voorzichtigjes, maar in de aankondiging op de voorpagina was het al geen vraag meer. ‘Blank wordt wit’ stond daar met een stelligheid die niet voorkwam in het genuanceerde, vooral onderzoekende wetenschapsartikel. Of de ankeiler was het werk van een activistische redacteur of de dienstdoende redacteur had moeite bondigheid met accuratesse te combineren.

Zelf prefereer ik blank boven wit, schreef ik pas. Ik weet ook wel dat ik waarschijnlijk vecht tegen de bierkaai, toch wil ik graag een keer mijn argumenten in extenso opschrijven. Al was het maar omdat blank versus wit mijns inziens veel zegt over hoe bevattelijk mensen kunnen zijn voor rammelende redeneringen en hoe slaafs ze modes en trends volgen.

Een van mijn bezwaren tegen wit in plaats van blank: het is spuuglelijk. Het doet pijn aan de ogen als ik het zie en pijn aan de oren als ik het hoor. ‘Witte arbeiders’ las ik eens en ik schoot in de lach. Als ik een blanke arbeider uit een bouwput zie komen, is wit het laatste waaraan ik denk.

Een tweede bezwaar hangt hiermee samen: wit als aanduiding van huidskleur klopt in letterlijke zin bijna nooit. Ik ben wit in het moderne jargon, maar leg ik mijn hand op een A4-tje dan zie ik maar één wit ding en dat is niet mijn hand.

Mijn belangrijkste bezwaar is taalkundig. Wit zoals het tegenwoordig wordt gebruikt is gewoon een anglicisme dat in het kielzog van de anti-racismediscussie uit Amerika is overgewaaid. Het gebruik ervan wordt met drogredenen gerechtvaardigd. Blank zou niet meer kunnen omdat dit woord de associatie met ‘onschuld’ in zich draagt. Ook wordt er wel gezegd dat blank zuiverheid suggereert en daarmee blanken impliciet verheft boven niet-blanken. Kijk ik echter in mijn Van Dale dan lees ik: ‘wit is de kleur der onschuld’. Google ik even dan ik zie ik dat wit ook staat voor zuiverheid, puurheid. Dus: wit en blank liggen dicht bij elkaar, zijn bijna synoniem, het gebruik van wit zou derhalve net zo fout moeten zijn als blank als we de redenering van het wit-kamp volgen.

Mijn laatste bezwaar is dat wit geen waardevrije kwalificatie is. Zij duikt vaak op in de context van iets wat wordt aangemerkt als problematisch, als een misstand die moet worden weggenomen. Waar wit wordt gebruikt is de beklaagdenbank doorgaans niet ver weg, schreef ik onlangs. Zij die het gebruik van wit propageren verwijzen dan naar de noodzaak van bewustwording. Dat is een valide punt, de witte mens draagt een verleden met zich mee vol oorlog, moord, roof en onderdrukking en moet dat durven erkennen.

Maar als de bewustwording er in de praktijk op neerkomt dat voortdurend en uitsluitend in het witte vlees wordt geprikt en tegelijkertijd wordt genegeerd dat volkeren van kleur zich eveneens hebben bezondigd aan oorlog, moord, roof en onderdrukking, dan krijgt wit in het gebruik vanzelf een overwegend negatieve connotatie. Ik zie ook niet in hoe het gebruik van wit bijdraagt aan een inclusiever taalgebruik als alle zonden van de wereld exclusief in het witte mandje worden gedeponeerd.

Natuurlijk moet altijd gekeken worden naar waar taal wordt gebruikt om te discrimineren en hoe dat kan worden veranderd. Maar de argumenten voor wit in plaats van blank overtuigen me niet. In taalkundig opzicht berusten ze op slecht denkwerk en ze hebben een politieke lading gekregen die me niet bevalt. Als je er niet in meegaat, word je al snel in een verdachte hoek geplaatst. Dat maakt me halsstarrig.

De Volkskrant geeft in zijn stijlboek de ‘voorkeur’ aan wit, het is geen verplichting. Gelukkig. Zeker de journalistiek moet geen woorden willen verbieden of verplicht stellen. In de interviews van Robert Vuijsje met Nederlanders met een migratieachtergrond viel het me op dat hun meningen over blank of wit niet eensluidend waren. Een vrouw zei het mooi: ze had een voorkeur voor blank en donker omdat ze wit en zwart zo hard vond klinken. Laat iedereen doen waar die zich het best bij voelt en verketter niet degene die zich niet in de wit-mal laat duwen.