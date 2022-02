De arbeidsmarktperspectieven voor de leengeneratie zijn goed, de terugbetalingsregeling is coulant

Met hun demonstratie zaterdag in Amsterdam hebben studenten uit de ‘leengeneratie’ aandacht gevraagd voor hun financiële en maatschappelijke positie. Het kabinet Rutte-II (VVD en PvdA) schafte in 2015 de basisbeurs af, met steun van D66 en GroenLinks. Sindsdien kunnen studenten nagenoeg renteloos lenen. De zoon of dochter van de notaris zou niet langer gratis geld krijgen dat beter de kwaliteit van het onderwijs ten goede kon komen, was de gedachte.

Het ‘sociaal leenstelsel’ bleek evenwel geenszins ‘eerlijker’ dan de basisbeurs. Ouders die dat konden, hielden hun kinderen vrij van schulden. Studenten die niet in die bevoorrechte positie verkeerden, sloegen massaal aan het lenen. De afgelopen jaren bleek dat een studieschuld van meer dan 30 duizend euro voor menig student geen uitzondering was.

Alle partijen behalve de VVD trokken in hun verkiezingsprogramma’s de handen af van het leenstelsel. En inderdaad is in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie (waarbij die laatste twee partijen altijd al tegenstander waren van het stelsel) afgesproken dat de basisbeurs per september 2023 terugkeert.

Dat stelt de nieuwe minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, voor een dilemma. De coalitiepartijen spraken af dat voor compensatie van acht jaar leenstelsel 1 miljard euro beschikbaar is. Dat komt neer op 1.000 euro per student. Dat schiet niet op als je tienduizenden euro’s schuld hebt. Een schuld die juist de afgelopen twee coronajaren, door gebrek aan bijbaantjes in bijvoorbeeld de horeca, nog flink kan zijn opgelopen.

Met recht kan de ‘leengeneratie’ dus ook een ‘pechgeneratie’ worden genoemd. Reden voor de studenten om te demonstreren voor een veel hogere compensatie. Uitgaande van een basisbeurs van 300 euro per maand gedurende vier jaar, die zij zijn misgelopen, zou een compensatie van ruim 14 duizend euro in hun ogen veel reëler zijn dan de schamele 1.000 die het kabinet biedt.

Maar bij deze op zichzelf begrijpelijke redenering past een kanttekening. De arbeidsmarktperspectieven voor deze generatie zijn goed, de terugbetalingsregeling is coulant. De eis van de studenten kost de schatkist 14 miljard, geld dat ook aan andere doelen – zoals de woningmarkt – kan worden besteed. Invoering van het leenstelsel was een democratisch besluit en de overheid kan niet alle pech van burgers volledig vergoeden.