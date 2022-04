Nederland zou de bloemen voor de paus niet meer leveren, daar hadden de kwekers na twee jaar corona geen financiële ruimte meer voor. Maar toen dit bericht in het nieuws kwam, schrok de gehele branche er eigenlijk toch wel van. Alle zeilen werden bijgezet, en nu worden er alsnog bloemen naar Rome gereden. Net als altijd, met een bisschoppelijke zegening vooraf.

Ik las dat de paus twee arrangementen naast zich geplaatst krijgt, en dat die qua symboliek iets zeggen over de oorlog in Oekraïne. Zo zitten er rozen bij, want rozen staan voor liefde, en anthuriums (anthuria?), want die zijn hartvormig. De anthurium staat onder leken ook wel bekend als de piemelbloem, maar het is heel kinderachtig en helemaal niet grappig om dat grappig te vinden. Verder zitten er riddersporen in het arrangement, want blauw is nodig voor de Oekraïense vlag. Dat riddersporen ook zwaar giftig zijn – daar moeten we verder maar niet te veel achter zoeken.