Als kind was ik bang voor onweer. Alles eraan joeg me angst aan: de flits, de donder, de wind die opstak als was het een voorprogramma, de kleur die de lucht kon aannemen, een soort blauwachtig zwart, hoe je de bui langs de hemel naderbij kon zien schuiven. Ik ging altijd in de enige raamloze ruimte van het huis zitten: de badkamer, met het licht aan en de koptelefoon van mijn walkman op. Maar dat hielp niet. Door de kieren en door de muren heen zag en hoorde ik alles, en telde ik de seconden tussen bliksem en de komst van mijn moeder, om me te zeggen dat het meeviel, echt.

Ik had al een tijdje geen gedachte meer gewijd aan die irreële kinderangst, tot ik dinsdag in het artikel van Iris Koppe las over de chats die zij via Facebook uitwisselt met Elena, een 66-jarige inwoner van Kyiv. Uit die chats stijgt vrees op, reële doodsangst, volstrekt onvergelijkbaar met mijn jeugdherinnering. Elena brengt veel tijd door in haar badkamer. Daar zou het veilig zijn, zeggen ze. Bij het artikel op de website staan foto’s van die badkamer. Douchecabine, wasbak met zeeppompje. Klein, roze vuilnisbakje. Wasmachine, strijkplank, rieten mand met schone handdoeken, en, op de witte tegels: een matras met een deken en een kussen.

Op dinsdagochtend schrijft Elena over de Russische kolonne die opstoomt richting Kyiv. ‘Ik verstop me in de badkamer. Uzhas! – wat een verschrikking!’

De angst verspreidt zich, dag na dag, voorbij grenzen en werelddelen. Je kunt ervan weglopen, als je wil. Naar buiten, waar alles in knop staat, naar het voetballen, theater, restaurant. Wég, om niet gek te worden, of uit angst voor de angst. Maar je doet het niet. Wat je wel doet: ellenlange artikelen lezen vol achtergronden over hoelang dit allemaal al aan de gang is, eindeloos reportages bekijken die uitleggen welke opties over zijn en hoe ingewikkeld de ene is en hoe potentieel desastreus de andere, en uiteindelijk blijf je elke keer hangen bij losse beelden van mensen die er niets mee te maken dachten te hebben.

Foto’s van de kelder van een ziekenhuis in Kyiv, waar ze zo goed en zo kwaad als het gaat de kinderafdeling proberen te runnen. Jonge kankerpatiënten, kaal, met uit schriften gescheurde velletjes waarop ‘Stop War’ staat. Foto’s van drie meisjes in gymnastiekoutfit, die tussen de beschietingen door hun lessen volgen. Beelden uit Melitopol, waarop te zien is hoe een groepje burgers een konvooi zwaarbewapende Russen tegenhoudt, of die van een man die op eigen houtje een voorbij denderende stoet tanks probeert te stuiten. Je bent bereid je vast te klampen aan verhalen, verhalen die te wonderbaarlijk lijken om waar te zijn – en die meestal ook te wonderbaarlijk blijken om waar te zijn. Tussen de puinhopen van het nieuws zoek je naar mensen. Althans, ik wel.

Talloze mensen in raamloze ruimtes. Ze luisteren naar muziek, naar in allerijl gedownloade Harry Potter-luisterboeken, naar het geluid van een naderende rakettenregen, en naar elkaar, hoewel geen mens in oprechtheid kan zeggen dat het zal meevallen. Onweer en bommen hebben niks met elkaar gemeen. Hoogstens dit: gerommel in de verte, dat doordringt tot tussen de schone handdoeken, en het tellen van de seconden – tot het stopt.