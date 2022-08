De angst dat rijken iets krijgen, is groter dan de wens om armen vooruit te helpen

De zomer lijkt de geijkte tijd voor proefballonnen. Het parlement is met een lange vakantie en dat geeft anderen de ruimte om wat ideeën te lanceren. Als muizen die op tafel dansen, wanneer de kat van huis is. De meeste rimpeling verzorgde econoom Barbara Baarsma met haar plan voor een verhandelbaar CO2- budget, maar er was ook een idee voor het gratis maken van menstruatieproducten, dat in Schotland onlangs praktijk werd.

Bij de critici van dergelijke progressieve ideeën, en daar reken ik ook het plan van Baarsma toe, viel iets op dat ik ‘populistische chantage’ zou willen noemen. Dat werkt als volgt. In een ideale wereld helpt de overheid alleen mensen die dat echt nodig hebben, met maatwerk. Zoals we allemaal weten is maatwerk echter lastig en vaak onuitvoerbaar door een gebrek aan techniek, mankracht of beide. Wanneer het tóch wordt geprobeerd, loopt het onvermijdelijk in de soep, zoals bij ons hopeloze toeslagenstelsel. Het contrast met de effectiviteit, efficiëntie en snelheid van niet-maatwerk, zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling, is zonneklaar.

Maar waar we het bedrijfsleven of banken graag lijken te helpen met een ‘one size fits all’-oplossing, vinden we dat té oneerlijk en onverteerbaar bij gewone burgers. Zo betoogden tegenstanders van het voorgestelde gratis verstrekken van menstruatieproducten dat ‘gratis niet bestaat’ en dat ook de niet-armen hiervan zouden profiteren, terwijl zij die producten probleemloos kunnen betalen. Een vergelijkbaar argument was te horen rondom het voorstel van Baarsma: dat armen nieuwe inkomsten zouden krijgen die ze nu niet hebben, werd compleet ondergesneeuwd in de woede over een elite die gewoon door kon blijven vliegen.

Dit is populistische chantage; de angst dat de rijken iets krijgen dat ze niet nodig hebben, is groter dan de wens om de armen erop vooruit te laten gaan. Het is het punt waarop populisten van links en rechts elkaar vinden in een primitieve elitehaat, die alle progressiviteit saboteert. Voor rechtse populisten is het belang duidelijk: zij vinden elk progressief beleid dat het klimaat, vrouwen of minima ten goede komt onzin, zeker als dat met algemene middelen betaald zou moeten worden. Bij links-populisten is de emotie complexer, zo liet de discussie over Baarsma’s C02-budget zien.

Populistisch links vond het een erekwestie, men vond het een belediging om CO2-rechten te verkopen. Het zou een aalmoes zijn. Hoewel het ook niet mijn oplossing zou zijn, werd het progressieve karakter van het voorstel daarmee ontkend: de rijken moeten véél meer betalen, terwijl de armen nieuw inkomen krijgen. Eind van het liedje is evenwel dat er door deze emotionele argumenten niets gebeurt, rijk goedkoop blijft vliegen, en arm, dat toch al niet vloog, geen cent extra krijgt. Maar emotionele argumenten winnen tegenwoordig altijd: zelfs Pieter Omtzigt, toch bekend met de makke van toeslagen, hamert momenteel op inkomensgebonden maatwerk als het gaat om compensatie voor de gestegen energieprijzen.

Populistische chantage is het laatste wat we kunnen gebruiken in crisistijden. Zaken als gratis menstruatieproducten en kinderopvang zijn, net als CO2-beprijzing, pure vooruitgang. En ja, dat betekent dat de grote groep welvarende middenklassers (die vermeende elite is in Nederland vooral een fictie) soms iets krijgt dat het zelf ook wel kan betalen. Maar het lijkt me vele malen belangrijker dat we de groeiende groep mensen aan de onderkant snel, uitvoerbaar en praktisch helpen. Bovendien krijgt die verwende en verrechtste middenklasse dan meteen een goed antwoord op haar eeuwige vraag – wat doet de overheid ooit voor mij? Nou, dit!