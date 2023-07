De angst afgezet te worden kan ook een reden zijn om een verloren oorlog vol te houden

De muiterij van Jevgeni Prigozjin is alweer meer dan een maand geleden - en je likt je vingers af bij de details die erover naar buiten komen. The Insider kwam onlangs met een gedetailleerd stuk (geschreven door Christo Grozev, Roman Dobrokhotov, Michael Weiss, en Sergey Kanev) waarin ze mensen van binnenuit het systeem citeren. Enkele voorbeelden.

Een hoge functionaris in de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst, vertelt dat ‘iedereen in het ministerie van Defensie en in de hele regering al moe is van deze oorlog en haar zou willen beëindigen’. Dus hij verwachtte dat zoiets kon gebeuren, al was hij verrast dat het Prigozjin was. Maar: ‘Hij zou nooit zoiets gedaan hebben als hij niet had begrepen dat sommigen in de leiding van de GRU hem zouden steunen.’ Als Prigozjin gewild had, had hij succes kunnen hebben. ‘Tienduizend gemotiveerde mensen zijn sterker dan honderdduizend ongemotiveerde. (...) Iedereen zag dat niemand opstond om Poetin te redden.’

De Alpha-eenheid van de special forces van de FSB, Ruslands geheime dienst, werd twee dagen voor de muiterij naar Moskou geroepen om Loebjanka te bewaken, het FSB-hoofdkwartier dat vlakbij het Rode Plein ligt. Maar toen de muiterij begon, ging ook de mobilisatie van deze en andere troepen in Moskou allesbehalve vlot. Zegt een FSB-bron tegen The Insider: ‘De 45 luchtmobiele brigade kwam helemaal niet uit zijn barakken om ‘Prigozjin te ontmoeten’, en hetzelfde geldt voor een paar andere eenheden, inclusief de Nationale Garde.’ Die laatste is nota bene door Poetin zelf opgericht om hem tegen het gemene volk te beschermen. Net als de GRU-bron begrijpt de FSB-bron eigenlijk niet goed waarom Prigozjin niet doorzette - het was hem met gemak gelukt.

Dan is er nog een bron uit het ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD), die vertelt dat vrijdagavond het ‘Fort-plan’ ter verdediging van Moskou was uitgeroepen. ‘Maar niemand begon met de uitvoering ervan. Iedereen was bang.’ Toen eindelijk Rostov - waar Prigozjin het hoofdkwartier van het leger had overgenomen - telefonisch werd bereikt, zeiden de collega’s daar dat ‘Moskou stil was en er geen instructies waren. Er gingen wilde geruchten en ook de officier van dienst van het MVD, en zijn opvolger, voelden er niets voor om zich met de situatie te bemoeien. ‘Hij zei dat als Prigozjin hem opdracht gaf de wapenkamer te openen hij hem alles zou geven. ‘Ze zullen met een tank komen en dat is het! Wie zal mijn kinderen voeden?’, schreeuwde de dienstdoend officier.’

In de Washington Post stond deze week een ander onthullend stuk (van Catherine Belton, Shane Harris en Greg Miller) dat bevestigt dat verlamming de voornaamste reactie was op de muiterij, zelfs al was er een paar dagen tevoren voor gewaarschuwd. Op die zaterdagochtend zou Poetin urenlang verlamd zijn en niet in staat handelend op te treden, zeggen Oekraïense en westerse veiligheidsfunctionarissen. ‘Er was verlamming op alle niveaus’, zegt een Europese veiligheidsfunctionaris. ‘Er was schrik en verwarring, lang wisten ze niet hoe te reageren.’

Poetins woordvoerder Peskov vertelde de Post dat dit ‘nonsens’ is. Daaruit kunnen we afleiden dat het waar zou kunnen zijn.

‘De lokale autoriteiten ontvingen geen bevelen van de leiding’, aldus een Oekraïense veiligheidsfunctionaris. ‘Het autoritaire systeem zit zo in elkaar dat zonder duidelijke bevelen van de top, mensen niets doen.’ De reactie op de muiterij toont volgens deze en andere auteurs de ‘groeiende kloof in Ruslands veiligheidsorganen’. De krant citeert een belangrijke Moskouse bankier met banden met de inlichtingendiensten. ‘Rusland is een land van maffiaregels en Poetin heeft een onvergeeflijke fout gemaakt. Hij is zijn reputatie kwijt als ‘hardste bikkel van de stad.’

De gevolgen? Oorlogen verliezen is nooit goed voor je reputatie. Maar de angst afgezet te worden kan ook een reden zijn om een verloren oorlog vol te houden, weet de Britse veiligheidsexpert Lawrence Freedman. ‘De Russische elite weet dat de oorlog een afschuwelijke blunder was en slecht gaat’. Terwijl in Moskou de leeuwen in de kooi elkaar beginnen te verscheuren, heeft Oekraïne zijn eigen kwetsbaarheden. Zoals de afhankelijkheid van westerse landen. Het is een uitputtingsslag, niet alleen militair, ook politiek. Wie houdt het langer vol? Dat blijft de centrale vraag.