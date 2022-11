De Amerikanen verkwanselen hun democratie voor een jerrycan benzine

Een meerderheid van de Republikeinen die kandidaat waren bij de tussentijdse verkiezingen in de VS, ontkennen de uitslag van de laatste presidentsverkiezingen of trekken die in twijfel. De meeste van deze ‘verkiezingsontkenners’ zijn zeker van hun overwinning, omdat ze een gooi deden naar zetels in districten die altijd naar Republikeinen gaan. Nog tientallen verkiezingsontkenners zijn verwikkeld in nek-aan-nekraces met hun Democratische tegenstanders.

De verkiezingsontkenners streden niet alleen om zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, maar ook om openbare ambten in de staten, zoals de positie van ‘secretary of state’. Die secretary is in zijn of haar staat verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. Naar schatting tweehonderd verkiezingsontkenners zullen bij deze verkiezingen als winnaar uit de bus komen. Zij kunnen obstakels opwerpen om te gaan stemmen, bijvoorbeeld door stembureaus op te heffen (het zogenoemde voter suppression). Ze kunnen ook weigeren een verkiezingsuitslag te erkennen.

Doodsbedreigingen

Bij sommige stemlokalen hebben Trump-aanhangers geprobeerd kiezers te intimideren. In de staat Arizona, die in 2020 naar Joe Biden ging, hielden gewapende milities de wacht bij stembussen. Er is een braindrain onder ervaren verkiezingsfunctionarissen, omdat die niet langer zijn opgewassen tegen de doodsbedreigingen die ze ontvangen. Bovendien krijgen ze weinig betaald en genieten ze weinig aanzien.

Volgens The Washington Post hebben handlangers van Trump in de weken na de laatste presidentsverkiezingen in meerdere staten geprobeerd toegang te krijgen tot stemmachines om wachtwoorden te kopiëren. In 2020 zagen we dat de verkiezingsuitslag kan afhangen van de integriteit van een enkele verkiezingsfunctionaris, zoals Brad Raffensperger in Georgia, die door Trump onder druk werd gezet om meer stemmen te vinden.

De dreiging komt ook uit een andere hoek. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal volgende maand een zitting houden over een obscure juridische doctrine die staten veel meer controle kan geven over de verkiezingsresultaten. Het gaat om een letterlijke lezing van de Amerikaanse grondwet die stelt: ‘Tijd, plaats en wijze van het houden van verkiezingen voor senatoren en afgevaardigden, zullen in elke staat worden voorgeschreven door de wetgevende macht daarvan.’

Als het Hooggerechtshof de letterlijke lezing overneemt, kunnen staten kieswetten aannemen die in strijd zijn met de grondwet van die staat. De rechtbanken kunnen dit dan niet meer terugdraaien. De zaak die bij het Hooggerechtshof ligt, draait om het hertekenen van de kiesdistricten in North Carolina (het zogeheten gerrymandering) , maar de uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van verkiezingen en voor het erkennen van verkiezingsuitslagen.

Politiek geweld

President Biden riep de Amerikanen begin september op om de democratie te beschermen, politiek geweld af te wijzen en de legitimiteit van de verkiezingen niet te laten ondermijnen. Volgens Biden is het idee van Amerika het krachtigste denkbeeld in de wereldgeschiedenis. Na de brute aanval op Paul Pelosi, de echtgenoot van Nancy Pelosi, waarschuwde Biden de Amerikanen dat democratie niet langer vanzelfsprekend is.

Het probleem is niet dat de Amerikanen het niet met Biden eens zijn. Uit een opiniepeiling die vorige maand werd gehouden in opdracht van The New York Times, blijkt dat 71 procent van de kiezers vindt dat de democratie gevaar loopt. Het probleem is dat slechts 7 procent van de kiezers dit de meest urgente kwestie vindt. Meer dan de helft van de kiezers (51 procent) vindt de economie de belangrijkste kwestie voor de tussentijdse verkiezingen, gevolgd door het recht op abortus (15 procent).

Laat dat even op je inwerken. Begin vorig jaar bestormden duizenden Trump-aanhangers het Capitool om te voorkomen dat vicepresident Pence de verkiezingsuitslag formeel zou vaststellen. De muiters hadden een galg bij zich en scandeerden ‘hang Mike Pence’. Pence kon ternauwernood in veiligheid worden gebracht. Anderen schreeuwden ‘waar is Nancy?’, doelend op de leider van het Huis van Afgevaardigden. Datzelfde riep de man die Paul Pelosi eind oktober met een hamer de schedel insloeg: ‘Waar is Nancy?’

Door de Russische raketaanvallen in Oekraïne op elektriciteits- en kerncentrales is in grote delen van het land de stroom uitgevallen. Miljoenen mensen zitten zonder stroom. Straatlantaarns en verkeerslichten werken niet of nauwelijks. Terwijl de Oekraïners strijdvaardiger worden, verkwanselen de Amerikanen hun democratie voor een jerrycan benzine.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.