De ambtenaar kop van Jut maken? Dat kan dit land zich niet permitteren

DEN HAAG - Ambtenaren lopen binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 's morgens vroeg om half acht. Beeld Freek van den Bergh

In juni 2022 heeft minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten een plan bekendgemaakt voor een ingrijpende herziening van Participatiewet. Daarin is sinds 2015 de bijstand geregeld. Doel is te komen tot een wet ‘met een menselijker maat’.

Volgens de minister is de geldende Participatiewet met de beste bedoelingen opgesteld maar te strikt geformuleerd. Strenge normstelling is in de wet verankerd, er zijn geen of weinig uitzonderingen op mogelijk, er is voor de uitvoerende ambtenaren onvoldoende speelruimte om tot goede oplossingen te komen.

Over de auteurs Roel Bekker was secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1998-2007) en van Vernieuwing Rijksdienst (2007-2010). Geert van Maanen was secretaris-generaal van de ministeries van Financiën (1999-2003), van Verkeer en Waterstaat (2003-2007) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007-2013).

Een ambitieus en veelbelovend voornemen. Bij één aspect daarvan willen wij hier nader stilstaan. Het plan van de minister illustreert dat de oplossing van problemen met onze grote wettelijke stelsels vooral moet worden gevonden door wijziging van wetgeving.

Ons land kent veel grote en ingewikkelde stelsels die steeds moeilijker uitvoerbaar zijn. Dat leidt soms tot ernstige misstanden, met de toeslagenaffaire als duidelijkste voorbeeld. Burgers blijken in de stelsels de weg volledig kwijt te raken, de stelsels bieden soms geen oplossing voor specifieke problemen en de ruimte voor aanpassing in uitzonderingsgevallen is zeer beperkt, zoals regelmatig door de rechter wordt bevestigd.

De vinger wijst daarbij dikwijls, ook in het politieke debat, naar de ambtelijke dienst. De ambtenaren krijgen het verwijt dat ze veel te bureaucratisch zijn, veel te streng de letter van de wet toepassen, veel te veel gericht zijn op het voorkomen van misbruik en fraude.

Demotivatie

Ruimte voor de ambtenaren om zich te verdedigen is er niet, en er zijn weinig mensen die het in het openbaar voor hen opnemen, ook niet in de politiek. Soms willen politici zelfs dat wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van ambtenaren. Demotivatie van de ambtelijke dienst ligt dan ook meer dan ooit op de loer.

Ongetwijfeld is er zo nu en dan het nodige aan te merken op het management van de ambtelijke dienst of op het gedrag van individuele ambtenaren. Maar het plan van minister Schouten illustreert dat de hoofdoorzaak van de problemen niet daar ligt, maar bij de wetten die de ambtenaren moeten uitvoeren.

De toeslagenaffaire had niet hoeven te ontstaan als er niet zo’n gecompliceerd wettelijk stelsel was gemaakt en het maken van uitzonderingen door ambtenaren niet in de wet aan banden was gelegd. Het geldt voor veel uitvoeringsproblemen: de ambtelijke dienst voert toegewijd maar ook stipt uit wat in de wet staat en wat ministers conform die wet aan de ambtelijke dienst opdragen.

Loyaal

Ons land mag zich gelukkig prijzen met een ambtelijke dienst die over het algemeen loyaal is en hoge kwaliteit levert. Misschien is de ambtelijke dienst slachtoffer geworden van die loyaliteit, in een poging soms het onmogelijke toch mogelijk te maken, in een poging om onuitvoerbare opdrachten toch uit te voeren.

De Nederlandse ambtelijke dienst zal niet gauw weigeren om iets te doen, misschien speelt dat ook een rol. De politiek speculeert er vaak op dat die ambtelijke dienst het uiteindelijk wel zal oplossen. De kern van het probleem, te weten slechte wetgeving, wordt daarbij echter uit het oog verloren.

Het resultaat, de stapeling van krakende stelsels en de groeiende onuitvoerbaarheid in combinatie met de onderwaardering van de ambtelijke dienst, kan een voor het functioneren van onze maatschappij gevaarlijk mengsel veroorzaken.

Wetgeving

Wij pleiten daarom voor het op gang brengen van een aantal bewegingen, à la hetgeen minister Schouten heeft gedaan.

Ten eerste: kijk vooral naar de wetgeving zelf en niet alleen naar de ambtenaren die die wetten moeten uitvoeren. En dan niet vrijblijvende voornemens om ‘meer aandacht te geven aan uitvoerbaarheid’ maar daadwerkelijke wetgevingsstappen die de hoogste prioriteit krijgen. Geef daarbij de ambtelijke dienst veel meer eigen ruimte om in bijzondere gevallen tot oplossingen te komen. In plaats van de ambtenaren volledig aan banden te leggen.

Ten tweede: benadruk dat ambtenaren ‘nee’ kunnen en moeten zeggen tegen onuitvoerbare politieke voornemens. Dat vermogen is afgezwakt, het lijkt ook niet meer op prijs te worden gesteld. Het is tegenwoordig de rechter geworden die na afloop van een vastgesteld beleid ‘nee’ zegt. Veel beter zou zijn als in een voorafgaand stadium ambtenaren die rol hadden gespeeld.

Ten derde: maak het normaal dat ambtenaren in het openbaar en in een vroeg stadium hun professionele, inhoudelijke oordeel over bijvoorbeeld uitvoerbaarheid kenbaar kunnen maken. De zogenaamde ‘Oekaze-Kok’ , waarbij rijksamtenaren geen rechtstreeks contact mogen hebben met Kamerleden, heeft er, bedoeld of onbedoeld, in toenemende mate toe geleid dat het gezicht van ambtenaren niet (meer) te zien is en hun expertise alleen intern beschikbaar is. Afschaffen van die Aanwijzingen zal bovendien getuigen van vertrouwen in de ambtenaren.

Ten vierde: koester de ambtelijke dienst en investeer daar in. Niet door de ambtelijke dienst enorm te laten groeien, zoals nu gebeurt, in een poging om door extra ambtenaren de onuitvoerbaarheid te maskeren of de ergste gevolgen te verhelpen. Maar door te investeren in enerzijds kwaliteit en anderzijds waardering.

De voor de ambtelijke dienst verantwoordelijke minister zou hiervan een prioriteit moeten maken, de vakministers zouden in voorkomende gevallen pal voor hun ambtenaren moeten staan, en dat niet alleen intern maar ook naar buiten.

Externe bureaus

Het gemak waarmee op het ogenblik geld wordt uitgegeven aan externe bureaus springt in het oog, de daarvoor geldende normen worden ruimschoots overtreden. Dat geld zou beter kunnen worden besteed aan de kwaliteit van de ambtelijke dienst.

Ten vijfde: kijk ook eens naar de wetgeving op het gebied van de ambtenaren en de ambtelijke dienst. We hebben net de harmonisatie van de ambtelijke rechtspositie gehad. Maar het resterende wettelijk stelsel voor de ambtelijke dienst is nog steeds heel armetierig, met vooral veel gebods- en verbodsbepalingen en aandacht voor bijzaken. Het bevat echter geen positief geformuleerde ambtelijke waarden, geen wettelijke basis voor een Algemene Bestuursdienst, geen duidelijk regime voor topambtenaren, geen onafhankelijke Public Service Commissioner zoals een aantal landen kent.

Ambtenaren hebben weinig vrienden en zijn een graag gezochte zondebok als er wat misgaat. Ook als de oorzaak niet bij hen ligt maar in politiek bepaald beleid en wetgeving. Dat demotiveert de ambtelijke dienst en leidt tot vergroting van het wantrouwen in de overheid. Dat kunnen we ons als land niet permitteren.