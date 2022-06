De ambitieuze plannen van de regering kunnen ook worden betaald zonder komende generaties met schulden op te zadelen

Zonnepanelen worden op het dak van een woning geïnstalleerd. Zoiets zou goed met leningen van een publieke investeringsbank kunnen worden gefinancierd. Beeld Jeffrey Groeneweg / ANP

Recente gebeurtenissen in de wereld, zoals de Oekraïne-oorlog, en de grote maatschappelijke uitdagingen voor het kabinet, zoals de energietransitie, de woningbouw, en de stikstofproblematiek, vragen om een grotere rol voor de overheid. Het kabinet Rutte IV heeft daarom ambitieuze plannen gepresenteerd. Deze plannen zullen de staatsschuld aanzienlijk doen stijgen de komende jaren, richting 60 procent van het bbp, waardoor er een minder grote buffer overblijft om toekomstige economische crises op te kunnen vangen.

Het gaat onder andere om 35 miljard euro voor verduurzaming via het Klimaatfonds, 20 miljard euro in innovatie via het Nationaal Groeifonds, en miljarden extra voor woningbouw. Tegelijkertijd moet het kabinet meer dan 20 miljard euro aan financiële tegenvallers zien te incasseren, inclusief de koopkrachtreparatie veroorzaakt door de huidige energiecrisis, een flinke toename in defensie-uitgaven naar 2 procent van het bbp, en de compensatie van vermogende spaarders.

Over deze auteur Joris Eken studeert economie aan de Universiteit van Örebro, Zweden.

Er is echter een alternatieve financieringswijze om de doelstellingen voor deze kabinetsplannen te realiseren, zonder dat dit zal leiden tot een hogere schuldenlast voor toekomstige generaties. Dat is het oprichten van een publieke ontwikkelingsbank die investeringen financiert in woningbouw, innovatie, verduurzaming en publieke werken.

Fuseren

Bestaande overheidsmiddelen die nu niet benut worden door het kabinet kunnen hiervoor worden ingezet door het fuseren van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met ontwikkelingsbanken InvestNL en de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Het gebruik maken van ontwikkelingsbanken voor beleidsfinanciering gebeurt al in andere lidstaten van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), zoals in Duitsland via de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), in Zuid-Korea via de Korea Development Bank, en in Frankrijk via de Caisse des dépôts et consignations.

Het oprichten van een publieke investeringsbank wordt ook aangemoedigd door de Europese Commissie en komt overeen met de aanbeveling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2019 om meer diversiteit te creëren in de financiële sector door het oprichten van een publieke ‘nutsbank’. Door BNG, FMO en InvestNL met elkaar te fuseren kan een publieke investeringsbank gerealiseerd worden die genoeg financiële slagkracht heeft om grootschalige investeringen te doen op het gebied van duurzaamheid en technologische innovatie.

Het idee om een publieke investeringsbank op te richten is niet nieuw. In 2017 stond er in de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen dat de BNG en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) zouden moeten samengaan tot een publieke investeringsbank, op advies van oud-bankier en IMF-bestuurder Jeroen Kremers. Zowel Jeroen Dijsselbloem, destijds minister van Financiën, als minister Henk Kamp van Economische Zaken reageerde enthousiast op het voorstel.

Vrees van gemeenten

Er kwam echter veel kritiek vanuit de gemeenten, die vreesden dat de oprichting van een ‘monopolistische’ nationale investeringsbank zou leiden tot hogere rentekosten en dat woningcorporaties zouden worden ‘afgestoten’ door de nieuwe staatsbank. Met de fusie tussen Bank Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en InvestNL kan echter de concurrentie tussen de publieke banken in Nederland blijven voortbestaan.

Als grootaandeelhouder van deze financieringsinstelling kan het Rijk een mandaat vaststellen waarin de bank minimaal 50 procent van de jaarlijkse kredietverstrekking toewijst aan sectoren die relevant zijn voor het behalen van de beleidsdoelstellingen. In 2019, verstrekte de BNG bijvoorbeeld 14 miljard euro in nieuwe leningen, gefinancierd via het uitgeven van obligaties op de kapitaalmarkt.

Door een fusie kan er jaarlijks 7 miljard tot 9 miljard euro worden geïnvesteerd in onder andere duurzaamheid, innovatie, en publieke werken. Om de semipublieke sector te blijven ondersteunen kunnen als voorwaarde worden gesteld dat de resterende 50 procent van alle nieuwe leningen verstrekt moet worden aan woningbouwcorporaties en gemeenten, wier financieringsbehoeften ook nog steeds vervuld kunnen worden door de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Hierdoor voorkomt men het creëren van een monopolie op het gebied van financiering van de semipublieke sector.

Minder belastinggeld

Met het samenvoegen van de BNG, InvestNL en de FMO onder een publieke financieringsinstelling kunnen de functies van het Nationaal Groeifonds en het Klimaatfonds op termijn worden ondergebracht onder deze investeringsbank, waardoor er minder belastinggeld beschikbaar gesteld hoeft te worden voor deze fondsen, die zelfs geheel kunnen worden afgeschaft.

Kortom: besparingen op de overheidsbegroting kunnen worden gerealiseerd via het oprichten van een publieke ontwikkelingsbank, die de taak krijgt om investeringen te financieren in de bouw van betaalbare en duurzame woningen, hernieuwbare energie, technologische innovatie, infrastructuur en publieke werken.

Ik hoop dat deze aanbeveling interesse kan opwekken bij politici voor alternatieve financieringsmogelijkheden voor investeringen, en vooral voor het oprichten van een publieke investeringsbank. De tijd is er rijp voor, nu in de wereld het vrije-marktdenken minder populair wordt en er voor oplossingen weer meer wordt gekeken naar een grotere rol voor de overheid.