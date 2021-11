De afstand was te klein om een botsing te voorkomen. Ik vloog. Ik zweefde. Hoog boven het ongeluk en de wereld

Ik had al een hele tijd niet meer gedacht aan het wandelpad achter de bosjes, dat met tussenpaadjes is verbonden aan het fietspad waarover ik van de week met hoge snelheid naar een afspraak fietste. Pas toen er plotseling een jongen uit die bosjes tevoorschijn kwam, die zijn fiets dwars voor me op de weg zette, dacht ik: o ja, is ook zo, daar heb je nog een pad. Tsss, eigenlijk alleen voor wandelaars.

De afstand tussen ons was te klein om een botsing te voorkomen. Ik kwam uit het zadel en remde nog hard, maar dook evengoed recht in zijn flank en werd, langgerekt ‘óóóh!’ roepend, over het stuur, de jongen en het fietspad de lucht in gelanceerd.

Ik vloog. Ik zweefde. Hoog boven het ongeluk en de wereld, de armen en benen wijd als een eekhoorn. Het leek alsof ik niet alleen het zwerk in was geschoten, maar ook een andere dimensie in, waar de tijd veel langer duurde dan op de grond. Alsof de tijd daarboven in de breedte was uitgerekt, net als in de romans van A.F.Th. van der Heijden.

Ik zag alles, scherp en kalm, er was alle tijd voor rondkijken. Ik zag het fietspad, het asfalt, de bladeren op de stoep. Ik zag de bomen, de flats aan de overkant, andere weggebruikers, sommigen al afgestapt, hoofd in de nekken, vol bewondering en plaatsvervangende angst opkijkend naar mij. En de jongen onder zijn fiets, plat op de wereld beneden, de armen en benen door stangen, spijlen en spaken gevlochten.

Dit was niet iemand op internet die daar zweefde, maar ikzelf, live bezig aan een werkelijk ongeval. Rustig overdacht ik de situatie, probeerde ik in te schatten hoe we het ervan af zouden brengen. Niet heel slecht, vermoedde ik, al was een pols of onderkaak natuurlijk snel doormidden, en was het wat de jongen betreft nog even afwachten of hij mijn val straks zonder al te veel kleerscheuren zou kunnen breken.

Terwijl de landing werd ingezet, was er zelfs nog tijd voor een herinnering aan een eerdere zweefvlucht, lang geleden. We zaten in het café. Mijn neef moest met een taxi naar zijn liefje in een andere stad. Van het stuur van zijn nieuwe fiets, die ik in de schuur voor hem zou bewaren, glipten beide handvatten toen ik rond middernacht achter een benzinestation door een kuil in de weg fietste.

Toen ik neerkwam na eenzelfde, eindeloze vlucht door eenzelfde, parallelle tijdszone, de armen uitgestrekt, de handvatten nog netjes rechtop in mijn handen, dacht ik: als je dit zou kunnen opschrijven, deze wonderlijke ervaring op papier zou kunnen krijgen zoals zij is, voelbaar op de lezer overbrengen, dan ben je een heel grote.

Indertijd lag ik in mijn eentje achter het tankstation, zachtjes uit knieën en ellebogen te bloeden, nu lag er een platte jongen onder me, naar wie ik het liefst had willen roepen: nog een keer!