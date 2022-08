De Afghanen helpen zonder de Taliban te versterken is een duivels dilemma

De Taliban hebben laten zien dat zij niet te vertrouwen zijn, maar dat wil niet zeggen dat de bevolking in de steek gelaten kan worden.

Deze week was het een jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan, wat voor het Westen reden is om weer eventjes stil te staan bij de situatie in het land. De ellende is eindeloos, en de onderwerpen zijn al jaren hetzelfde (vrouwenrechten, geweld, terrorisme, armoede), terwijl de aandacht van de wereld ondertussen is verschoven – bijvoorbeeld naar het conflict in Oekraïne.

De situatie is echter op vrijwel alle bovengenoemde onderwerpen dramatisch verslechterd. Ja, er is ietsje meer veiligheid sinds de Taliban aan het roer staan, om de simpele reden dat de machthebbers nu zelf geen aanslagen meer plegen, maar verder maken alle cijfers over zaken als levensverwachting, mensenrechten, en geletterdheid (die voorheen heel langzaam de goede kant op kropen) een duikvlucht naar beneden.

Vorig jaar werd even gehoopt dat de wereld een ‘gematigde Taliban 2.0’ zou gaan zien, maar daar is niets van terechtgekomen. Critici en politieke tegenstanders zijn gevangengezet, en de media is monddood gemaakt. Meisjes en vrouwen worden het hardst getroffen: zij worden weer volledig uit het sociale leven geweerd. Begin deze maand werd bovendien Ayman al-Zawahiri, de leider van Al Qaida, door een Amerikaanse drone in Kabul gedood: daar bleek hij te wonen, terwijl de Taliban hadden beloofd geen onderdak te verschaffen aan terreurorganisaties.

Hier bovenop voltrekt zich ook nog eens een ongekende humanitaire crisis: 95 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en de helft heeft onvoldoende te eten. Dat is een gevolg van westerse sancties, maar de ellende wordt vergroot door droogte, aardbevingen, mislukte oogsten, en gestegen voedselprijzen.

Het blijft een duivels dilemma: hoe te voorkomen dat Afghanen massaal sterven zonder het regime te versterken? Totdat de Taliban laten zien dat ze de mensenrechten respecteren, en zeker die van vrouwen, kan het regime niet erkend worden door de internationale gemeenschap. Maar dat wil niet zeggen dat de bevolking in de steek moet worden gelaten, of vergeten kan worden.

Er zal in ieder geval ruimhartige hulp via non-gouvernementele organisaties moeten worden verleend. Daarbij gaat het niet alleen om voedselhulp, maar ook om ook enige mate van ondersteuning aan de publieke sector. Voor westerse landen moet het prioriteit zijn de Verenigde Naties in elk geval het geld te geven dat zij hebben toegezegd. Dat is hard nodig. De VN sloegen deze week wederom alarm omdat de bevolking, die niet heeft gekozen voor dit regime, volledig kopje onder dreigt te gaan.