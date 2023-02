De afgelopen jaren is te weinig nagedacht over de praktische gevolgen van beleid

Rutte IV maakte deze week werk van het radicaal terugdraaien van drie grote hervormingen. Maar zo oud waren die niet nog niet. Dat noopt tot bezinning.

Voor aankomende studenten was dit een goede week. De basisbeurs keert terug. Maar niet zonder dat het debat nog even stekelig werd in de Tweede Kamer. Het Denk-Kamerlid Stephan van Baarle haalde herinneringen op aan het ‘schandalige’ enthousiasme waarmee de PvdA in 2014 voor afschaffing van de studiebeurs pleitte: ‘Het was een aanval op onze sociale mobiliteit, een vergroting van de ongelijkheid, een offensief tegen jongeren, een offensief tegen de toekomst.’

Waarna PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop hem er fijntjes aan herinnerde dat de Denk-grondleggers Kuzu en Öztürk destijds nog in de PvdA-fractie zaten. ‘Daarom vind ik dit een beetje heel erg hoog van de toren geblazen.’

En zo waren er veel partijen die iets uit te leggen hadden deze week. Met de herinvoering van de basisbeurs keren niet alleen de sociaal-democraten, maar ook VVD, GroenLinks en D66 terug op hun schreden. ‘Het leenstelsel schaadt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs’, concludeerde De Hoop. ‘Dat het goedbedoelde maar achteraf verkeerde stelsel dit bijeffect had, doet gewoon pijn.’

Politiek is altijd een kwestie van bijsturen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, maar het gebeurt niet vaak dat zo’n grote stelselherziening zo snel alweer volledig wordt teruggedraaid. Hoewel: de Wet Handhaving Sociale Zekerheid, die deze week door minister Van Gennip werd gelanceerd, komt in de buurt.

Die wet repareert niet het beleid van Rutte II, maar gaat één kabinet verder terug, tot Rutte I, toen alles nog in het teken stond van harde straffen voor iedereen die een fout maakte bij het aanvragen van een uitkering. Dat beleid werd destijds gesteund door GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV – allemaal partijen die nu goedkeurend toekijken hoe het kabinet het regime aanmerkelijk versoepelt. ‘Wie een uitkering aanvraagt, wordt voortaan met vertrouwen bejegend’, verwoordde Van Gennip de nieuwe tijdgeest.

Ze had het nog niet gezegd of minister De Jonge presenteerde donderdag zijn Woningwet, waarmee hij namens de Rijksoverheid de regie hoopt terug te nemen op de woningbouw in Nederland en zich tot in detail bemoeit met de ruimtelijke ordening. Mark Rutte was ook al premier toen in 2010 het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd afgeschaft vanuit de overtuiging dat gemeenten, provincies en particuliere investeerders het zelf wel af konden. ‘Het in ere herstellen van de Volkshuisvesting is een van de prioriteiten van dit kabinet’, aldus De Jonge nu vol bravoure. En vrijwel niemand in de Kamer heeft er nog enig bezwaar tegen.

‘We hadden niet moeten instemmen met dat leenstelsel’, zei het berouwvolle GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld woensdag in het studiebeursdebat, woorden die zullen nagalmen in de nog komende debatten over het fraudebeleid en de Woningwet. Dat heeft iets geruststellends: stel dat volksvertegenwoordigers niet bereid zouden zijn inschattingsfouten te erkennen en het roer om te gooien.

Maar als het zo vaak gebeurt als deze week, met wetten die zulke ingrijpende gevolgen hebben voor zo veel mensen, is het toch ook een waarschuwing dat in de afgelopen jaren te weinig is nagedacht over de praktische gevolgen van beleid. Als dat besef nu voorlopig beklijft op het Binnenhof, was dit niet alleen een goede week voor studenten maar voor het hele land.