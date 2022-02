Wie zich nuttig wil voelen, moet niet in films gaan spelen. De acteur is de meest nutteloze persoon op elke filmset. De regisseur is druk aan het overleggen en instrueren, de cameraman verschuift en verfijnt constant zijn camerabouwsel, de geluidsman draait aan knopjes en frummelt met microfoons, de lichtman hangt lichtbakken onder allerlei hoeken en plaatst filters en frutsels, haalt dan alles weer weg en bouwt weer iets heel anders, mensen lappen ramen (omdat ze anders spiegelen), verplaatsen bloemenvaasjes 5 centimeter en weer terug. En op een gegeven moment beslissen regisseur en cameraman dat alles anders moet, en dan gaat iedereen de boel verplaatsen en opnieuw instellen, afregelen, oppoetsen en vastplakken. Filmcrews zijn ongelofelijk stoer. Overuren bestaan niet, kou voelen ze niet, eten doen ze pas als het shot gelukt is. Niemand klaagt, iedereen werkt, werkt, werkt.

Behalve de acteur.

De acteur doet niets.

Dus voel ik me nutteloos op zo’n set. Ik mag niet in de weg lopen, me nergens mee bemoeien en niks aanraken. Vooral helemaal niks aanraken. Alles om me heen is óf gevoelige techniek, óf zorgvuldig geplaatst decorstuk. God verhoede dat ik een koekje uit een schaal pak, want die koekjes lagen de vorige scène ook al precies zo, en als er ineens één koekje ontbreekt in de volgende scène, dan moet de hele film opnieuw worden geschoten.

Je zou kunnen denken: ga dan een boek lezen Thomas, of wandelen. Maar dat kan niet, want om de vijf minuten moet je ergens gaan staan. Alleen maar dat: staan. Precies op één plekje en nergens anders. En dan vooral niet bewegen of kletsen. Mensen zijn aan het werk, dus Thomas: even niet klieren. Kun je een klein stukje naar links? Klein stukje terug? Meer terug? Nu weer naar links – daar. Plak ’m daar maar af jongens; Thomas, jij mag weer weg. Maar blijf in de buurt, je bent zo weer nodig.

Dan, na uren nutteloos rondhangen in de periferie van bevlogen vaklui die hun ding doen, komt eindelijk je moment om te shinen: je mag je tekst zeggen! Je gaat staan op je merkje, en de energie verandert volkomen. Iedereen stopt met bewegen. Staat dit aan? Staat dat uit? Iedereen klaar? Stilte op de set! We lopen. En... actie!

Rust.

Je neemt je tijd, je leeft je in. Je probeert te voelen en te denken wat er op dat moment gevoeld en gedacht moet worden, je ademt in, je opent je mond, en...

‘Stop!’, roept de geluidsman. Hij hoort iets. Niemand weet wat – een ruisende verwarming, de borrelende maag van een figurant of gewoon de stemmen in zijn eigen hoofd. Dan roepen drie mensen achterelkaar ‘we zijn gestopt!’, en iedereen komt weer in beweging. De acteur kan onverrichter zaken weer uitademen.

Speelfilms duren lang om te maken, en dit is dus waarom. Er wordt gewoon bijna niet gefilmd, er worden eigenlijk alleen maar dingen verplaatst, afgesteld en gepoetst. Hoe groter de productie, hoe meer er verplaatst en gepoetst moet worden. Acteurs uit grote Hollywoodproducties zijn zó anderhalf jaar uit hun leven kwijt met rondhangen. Als ik daar ooit voor word gevraagd, ga ik er een baantje bij eisen: vloeren dweilen, of kostuums strijken. Ik ben dol op strijken.