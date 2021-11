Dat Facebook nu ‘Meta’ heet en dat Zuckerberg het over ‘the metaverse’ heeft: het klinkt als een koortsdroom. Er wordt veel over gepraat – dat is ook nodig, voor de verwerking.

Wat ik mis in de gesprekken is de herinnering aan die goeie ouwe tijd op Radio 1, toen Meta de Vries uittips voorlas. Die tips hadden meestal een vraag-antwoordformat: ‘Zin om te kijken hoever de appel van de boom valt? Ga lekker appels plukken in de Betuwe. Tielse Flipje is er ook bij!’ Na zo’n tip werden er die noten gespeeld op een banjo, of misschien was het een ander vrolijk snaarinstrument. Die tune klonk als ‘pam-padám!’.

Meta de Vries is allang overleden, en een rubriek met uittips is er geloof ik niet meer. Toch hoor ik die tune nog best vaak, in mijn eigen hoofd dan, als afsluiting van de ene gedachte, en begin van de volgende. Mijn Metaverse zal altijd klinken als pam-padam.