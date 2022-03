Een klimhal is een hal waarin je mag klimmen. Op andere plekken stuit dat op wetten en praktische bezwaren. Die uitten wij ook toen zoon nr. 2 al jong in de gordijnen klom. Al onze geluiden van afkeuring ten spijt, promoveerde hij in rap tempo naar het bestijgen van kwetsbare meubeltjes en het hangen aan lampfittingen. Vorige week vernamen wij dat hij het dak van de school had bestegen. Dat verdiende streng ingrijpen, ontmoedigen en verbieden. Dus deden wij het tegengestelde, want Nederlandse ouders zien zelfs in wangedrag nog talent. We regelden een introductieles in een klimhal, een beetje zoals ouders die een gewelddadig kind op kickboksen doen. Dat woord ‘uitlaatklep’, bestaat dat in andere talen of voeden ze daar gewoon op?

Nederland staat vol met klimhallen. Niet meer dan logisch, in een land dat grotendeels zo plat is als een dubbeltje. Het binnenkomen in zo’n ruimte is altijd overweldigend, en de mond van zoon nr. 2 viel alleszins bevredigend open. Overal in de ruimte was enorm veel… tja, ruimte. De overkant was ver, het plafond was hoog, en omdat het klimmen tot de wanden beperkt bleef, was daartussenin veel….ja, ruimte eigenlijk.

Bovendien zijn er niet veel sporthallen waar While My Guitar Gently Weeps doorheen schalt. Blijkbaar troffen wij het vintage uurtje, want na de Beatles volgden Rolling Stones, Nilsson en Todd Rundgren. Tegen de tijd dat we vertrokken was het Radiohead en Jeff Buckley, en ik verwed mijn huis dat het later op de avond Nirvana en Nine Inch Nails zou worden. Muziek voor mensen met een rugzakje.

De tak van klimmen die hier werd beoefend heette ‘boulderen’, niet te verwarren met ‘bolderen’. Het eerste betekent bijna het tegengestelde van het tweede, dus hou die uit elkaar. Boulderen is klimmen zonder zekering. Gewoon, zoals kinderen het doen. Dat demonstreerde zoon nr. 2 direct door zonder instructie de wand met klimflupsels aan te vallen en naar boven te schieten als een raket. Zijn vriendje, lid van deze klimclub, kwam er al snel bij. Papa ging, overbodig als hij was, banjeren.

Lome zonnestralen vielen de daklichten van de oude fabriekshal binnen, en vermengden met de galmende altrock. Ik bestelde een microbiertje aan de vegan hapjesbar, en slenterde naar de zithoek. Daar stond, op versleten tapijten, een roedel oude leren sofa’s naast een joekel van een vuurding, waar nu niets brandde maar ongetwijfeld vlammen uit zouden komen tegen de tijd dat iemand 70’s progrock zou opzetten.

Al met al kreeg ik meer de vibe van een linkse studentenclub, eentje van sport, qua neusringen, matte kleding en zelfgeknipte kapsels. Met dit verschil dat deze crusties fenomenaal gebouwd waren. Slank, discreet gespierd op de juiste plekken, en met veel te veel zelfverzekerdheid voor mensen die moeite hebben met oogcontact.

Goede muziek, lekker eten en lieve, ongevaarlijke mensen. Ik hoopte vurig dat mijn klimdelinquent zich hier thuis zou voelen. Maar als ik één ding heb geleerd, is het wel dat kinderen zich zelden schikken naar je fantasie. Ik zag het al aan zijn loopje. Boos mompelend tegen de grond, met tranen in zijn ogen en gebalde vuistjes, kwam hij tot me. Zijn vriendje mocht, als gevorderd klimmertje, de moeilijker routes doen en had hem bij de beginners gedumpt. Mijn hart brak, en ik bestelde een vegan troostbrownie. Maar mooi, dacht ik, dat hij de sociale contacten belangrijker vindt dan de hobby zelf.