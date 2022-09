Dat we niet weten wie de pijpleidingen heeft lekgeprikt is onverdraaglijk

Iemand heeft de twee Nord Stream-pijpleidingen lekgeprikt, maar voorlopig weet niemand met zekerheid wie. Volgens het Kremlin lijkt het erop dat sprake is van ‘een terroristische actie’ en daarom eisen de Russen een ‘objectief onderzoek’. Wie dat moet uitvoeren is onduidelijk, want het aantal objectieve instanties is inmiddels teruggebracht tot nul. In het Westen lijkt weinig twijfel te bestaan over de dader: Rusland heeft de eigen leidingen gesaboteerd.

Bij gebrek aan concrete aanwijzingen over wie er verantwoordelijk is, schakelden de media de afgelopen dagen alvast over op probleem 2, de veiligheid van de uitgebreide infrastructuur op de zeebodem: data- en stroomkabels. Straks staan de windmolens op de Noordzee loos in de wind, omdat een onverlaat de kabels naar het land heeft doorgeknipt. Wat de gevolgen zijn van het doorsnijden van de datakabels weet ik niet, waarschijnlijk valt het internet uit.

Er zijn, hoorde ik, al Russische marineschepen gesignaleerd in de buurt van onze windmolenparken. Wat moesten die daar? Hadden ze soms een schaar aan boord?

Geen gas, geen stroom en ook geen data meer: we dreigen te worden teruggekatapulteerd naar de jaren vijftig, naar kolenstook, kaarsen en de dataloze typemachines: wel een energietransitie, maar een heel andere dan Urgenda voor ogen had.

Nederlandse generaals b.d. hebben inmiddels een dagtaak aan het analyseren en becommentariëren van de ontwikkelingen in Oekraïne en alles wat daarmee heeft te maken, zoals de lekke pijpleidingen. Woensdag hoorde ik commandant b.d. Mart de Kruif op de VRT-radio. Hij wees Rusland aan als meest waarschijnlijke dader, al gaf hij toe dat hij het ook niet zeker wist.

Hij had drie argumenten: ze kunnen het, zo voeren de Russen tegenwoordig oorlog en ze hadden een ‘business case’: de sabotage kost de Russen miljarden, maar het levert ze door de steeds hogere gasprijzen ook miljarden op – al kunnen ze het gas dus niet meer aan Europa verkopen.

Met zulke argumenten kun je ook de VS beschuldigen, maar dat is een bevriende natie.

Dat we het niet weten, is om gek van te worden. Ergens zitten een paar mannen tevreden rond een tafel na te genieten van hun succesvolle operatie. Maar waar? Welke taal spreken ze? Zeiden ze nashe zdoróvje of cheers, nadat ze de champagneflessen hadden ontkurkt?

Ooit komt het naar buiten, ooit gaat iemand de eer opeisen of klapt een toevallig aanwezige ober uit de school. Ooit zal een geheime dienst een belastend telefoongesprek openbaar maken of verkoopt een marinekapitein met geldnood zijn kennis.

Mijn hoop is gevestigd op de jongens van Bellingcat, die wel vaker hebben bewezen dat ze slimmer zijn dan alle geheime agenten bij elkaar en die een filmpje boven water halen waarop je een matroos met de duim omhoog aan de reling ziet staan die iets zegt dat op ‘kaputt’ lijkt. Aha! Betrapt in flagrante!

Maar voorlopig tasten we in het duister.

Als ik de schrijver was van het scenario van Explosion, zou ik kiezen voor een verrassende plot. Niet de Russen, niet de Amerikanen, te goedkoop. Misschien iets met een explosief dat van binnenuit in de pijp is gebracht door een krankzinnige ingenieur of een woedende Deense haringvisser die steeds bleef haken en die een paar dieptebommen heeft aangeschaft. Desnoods iets met de dekselse Noren en een duivels plan om nóg meer winst te maken met hun gasexport. Dat je als kijker versteld staat en zegt: ‘Dát had ik nou niet verwacht.’

Maar de werkelijkheid is nu eenmaal plotloos, dus het zal wel weer iets zijn met de Iraniërs of de Mossad.