Dat vervuilende bedrijven aan greenwashing doen, wisten we, maar niet dat ze er zó bedreven in zijn

De Amsterdamse punkband Hang Youth schreef er al eens een treffend nummer over. ‘Shell is een prima bedrijf’, hoor je frontman Abel van Gijlswijk in de microfoon schreeuwen, met meteen daarna de voetnoot ‘als ik de website mag geloven’. Op die site gaat het niet over gelekte olie en dode dieren, maar over Shells windmolenparken op zee. De bezoeker krijgt er allerlei veelbelovends voorgeschoteld over waterstof, energietransitie, biodiversiteit en, in de woorden van Hang Youth, andere ‘groene shit’.

Nu staat het iedereen natuurlijk vrij om het wereldverbeteraarsnarratief op Shells website wél te geloven, maar het is niet bepaald een geheim dat grote vervuilers online graag een milieuvriendelijke façade opwerpen. Als we op sociale media een smaragdgroen bos of een serene zonsondergang zien voorbijkomen, geflankeerd door termen als ‘renewable energy’ en ‘environmental ambitions’, weten we best dat er buiten beeld iets onmeunig ligt te stinken. We trekken collectief een wenkbrauw op als blakende influencers joelend in waterstofvoertuigen voorbij komen racen op Instagram (‘Deze post is gesponsord door de fossiele industrie’). We kennen onderhand de opzichtige trucjes waarmee de publieke opinie richting de belangen van aandeelhouders wordt gemasseerd.

Maar onderzoekers van Harvard, van de afdeling wetenschapsgeschiedenis, hebben geconcludeerd dat greenwashing tegenwoordig ook veel subtieler gebeurt. Minder opzichtige methodes hebben de voorkeur gekregen nu de klimaatproblematiek niet meer kan worden gebagatelliseerd, ontdekten ze in samenwerking met het Algorithmic Transparency Institute. In de deze week verschenen paper Three Shades of Green(washing), uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland, worden de socialemediaposts van 22 grote Europese oliebedrijven, vliegmaatschappij en automerken onder de loep genomen. In totaal gaat het om 2.325 berichten, die gedurende deze snikhete zomer werden gedeeld op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en TikTok. Door Shell natuurlijk, maar ook door onder andere TotalEnergies, Lufthansa, Air France-KLM, Alfa Romeo en BMW.

Het onderzoek is extra interessant omdat het vormen van greenwashing aantoont die je misschien wel vermoedde, maar nooit hard kon maken.

Zo wordt de categorie ‘klimaatstilte’ geïntroduceerd: geheel volgens het motto ‘zwijgen is goud’ bleken slechts 6 van de 2.325 posts van Europese vervuilers expliciet over klimaatverandering te gaan, terwijl de kranten diezelfde zomer vol stonden met alarmerend nieuws over extreme hitte en een recordaantal bosbranden.

Ook de verhouding tussen groen posten en groen doen bleek nogal scheef. Bijna driekwart van wat olie- en gasbedrijven deelden ging over groene innovaties, terwijl de investeringen een heel ander verhaal vertellen.

Een andere subtiele vorm van greenwashing waar de onderzoekers op wijzen, is het posten van prachtige beelden van verlaten stranden en besneeuwde bergtoppen om zo gunstige associaties op te roepen.

Op sigarettenpakjes moeten inmiddels plaatjes staan van ganggreenvoeten, asfoetussen en opgehoest bloed. Over de nadelige effecten van roken mag geen twijfel meer mogelijk zijn. Voor de fossiele industrie gelden dat soort regels (nog) niet, en dan gedijen ze ook nog eens goed in het socialemediaklimaat dat we met zijn allen hebben geschapen. Eentje waarin je je mooier en sympathieker voor kunt doen dat je bent, waarin foto’s zo worden bijgesneden dat onwelgevallige elementen net buiten beeld vallen en waarin een handjevol hoogtepunten de dagelijkse rompslomp overschaduwt. Liefst zo subtiel dat het niemand opvalt.