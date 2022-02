Dat Rusland zwakte en afhankelijkheid kan uitbuiten, moet de EU zichzelf aanrekenen

Europa staat op een keerpunt in de geschiedenis door de Russische inval in Oekraïne en zal de gevolgen voor met name defensie en de energievoorziening onder ogen moeten zien.

Op de vroege donderdagmorgen kwam in ­Oekraïne het worstcasescenario uit: een Russische militaire invasie. Die trof niet alleen het oosten van de land, waar wel rekening werd gehouden met een aanval om de separatistische regio’s ­Donetsk en Loehansk in te lijven, maar heel Oekraïne.

Oekraïne werd rond 5 uur ’s nachts (lokale tijd) eerst ­bestookt door luchtaanvallen op militaire doelen door het hele land, vervolgens rolden de Russische tanks en troepen van drie kanten de grens over. Vlak na het middaguur vonden er al hevige gevechten plaats rond de hoofdstad Kiev, waar de regering van de Oekraïense premier Zelenski zetelt.

Zo dreigt Rusland in slechts enkele uren tijd het lot van de 44 miljoen inwoners van Oekraïne te bepalen, een bevolking die juist over­wegend verder wil op de in­geslagen pro-Europese en ­democratische weg. De ontreddering en paniek is dan ook groot in Oekraïne, waar burgers zich nu opmaken om te vluchten of te vechten.

De Russische aanval heeft de wereld verrast en ontzet, ondanks de al weken op­lopende oorlogsdreiging. Gedacht werd dat het de Russische president Vladimir ­Poetin vooral te doen was om de regio Donbas, rijk aan steenkool en goed voor 20 procent van de Oekraïense ­economie. Gehoopt werd vervolgens dat Rusland een economisch en politiek isolement als gevolg van Westerse sancties niet zou willen riskeren. En tot slot: Poetin zou de levens van Oekraïners, die hij tenslotte als broedervolk zegt te ­beschouwen, toch niet op het spel willen zetten?

Donderdag werd de wereld wakker in een nieuwe werkelijkheid, waarin de westerse logica niet blijkt op te gaan en slechts de wil van één man telt: die van Poetin. Na zijn toespraak maandag liet hij er al geen misverstand meer over bestaan dat hij van mening is dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft en bij Rusland hoort. Ondertussen heeft hij de Russische bevolking met jarenlange desinformatie ervan proberen te overtuigen dat niet Rusland de agressor is, maar Oekraïne; ‘een bolwerk van neonazi’s’ dat gesteund zou worden door het Westen.

President Poetin doet wat hij wil en laat zich door niemand stoppen, zoveel was al duidelijk na de inname van de Krim en het neerhalen van de MH17 in 2014. De Europese afhankelijkheid van Russisch gas is te groot. Westerse sancties en dreigementen raken Poetin niet in zijn megalomane droom om afvallige voormalige Sovjetrepublieken langs de rand van de EU terug te halen.

De gevolgen van de Russische invasie zullen niet te overzien zijn. In de eerste plaats voor de bevolking van Oekraïne, waar de eerste aanvallen op een naderend bloedbad wijzen. In de tweede plaats voor Rusland zelf, waar burgers de prijs zullen betalen voor de onvermijdelijk zware westerse sancties. In de derde plaats voor de Europese Unie, die diep in de spiegel zal moeten kijken en zichzelf zal moeten aanrekenen dat Rusland de militaire zwakte en economische afhankelijkheid heeft weten uit te buiten.

Hieruit zullen belangrijke lessen moeten worden getrokken met grote gevolgen, zoals bijvoorbeeld voor de Europese energievoorziening en defensie. Om de Navo te versterken, zullen de Europese lidstaten hun bijdragen fors moeten versterken. Met een ronduit agressieve buurman ter oosterzijde en een wispelturige bondgenoot ter westerzijde staat Europa nu op een keerpunt in de geschiedenis.