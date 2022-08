Dat Philips nu van topman wisselt, lijkt onverstandig

Het kantoor van Philips in Amsterdam. Beeld Reuters

Frans van Houten, de bestuursvoorzitter van Philips, die dinsdag na ruim elf jaar afscheid nam, werd wel de ‘meestersplitser’ genoemd. Hij heeft een groot deel van zijn werkzame leven besteed aan het opsplitsen van bedrijven, zodat de verschillende onderdelen zelfstandig verder kunnen. Als voorman van Philips bracht hij die kunst tot een hoogtepunt.

Van Houten sloot aan in een lange rij Philips-bazen die het concern versimpelden. Jan Timmer begon daar ooit mee, met zijn Operatie Centurion, gevolgd door Cor Boonstra (1996-2001), die in zijn eigen woorden van een bord spaghetti een bord asperges maakte. Gerard Kleisterlee (2001- 2011) bracht het aantal asperges terug tot drie. Onder Van Houten bleef er nog maar één asperge over, de medische divisie. Zelfs de lichtdivisie waarmee het in 1891 allemaal begon, werd afgestoten.

In bijna elk interview dat Van Houten gaf, benadrukte hij dat hij niet gevoelig was voor sentimentele overwegingen. Een bedrijf moet niet op zijn verleden teren, vond hij, maar continu blijven ondernemen en onbekend terrein opzoeken. Er waren ook goede redenen om de steven te wenden: de zorgmarkt zal door de vergrijzing de komende jaren alleen maar groeien, de behoefte aan technologische oplossingen is groot en de rendementen liggen van oudsher hoog.

Het vereenvoudigen van bedrijven valt bij aandeelhouders altijd in goede aarde. Als het management zich op een activiteit concentreert, functioneert een bedrijf veel beter, is de gedachte. De koers van Philips toonde in de eerste jaren onder Van Houten daarom een opgaande trend. De ene asperge groeide voortvarend en er was alom tevredenheid over het functioneren van de Philips-topman.

Totdat in 2021 bleek dat er in de slaapapneu-apparaten mogelijk giftige en kankerverwekkende stoffen en dampen vrijkwamen. Het aandeel is sindsdien in een vrije val beland. In ruim een jaar tijd verloor het concern 60 procent van zijn waarde. Philips leerde een harde les: de rendementen in de medische sector zijn hoog, maar de risico’s ook.

Het bedrijf zelf zag dit als pech, als een gevolg van onvoorziene omstandigheden. President-commissaris Feike Sybesma zag er daarom geen aanleiding in om Van Houten geen bonus toe te kennen, ondanks dat de overgrote meerderheid van de aandeelhouders dat ongepast vond.

Die analyse is te oppervlakkig. De eerste signalen dat er mogelijk iets mis was met de apneu-apparaten doken al in 2015 op, wat erop duidt dat het bedrijf niet scherp genoeg is geweest. De wens snel te groeien in nieuwe markten – die een direct gevolg is van Van Houtens splitsingsstrategie – leidt vaker tot ongelukken, zoals met Ahold in 2003, maar onlangs ook met Just Eat Takeaway in de VS.

Het is bij een snelle groei niet eenvoudig de kwaliteit van de producten en de bedrijfsprocessen overeind te houden. In de medische sector wordt dat harder afgestraft dan in andere markten. In die zin lijkt het niet verstandig om de leiding van het concern in handen te geven van Roy Jacobs, de man die tot nu toe verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten.

De erfenis van Van Houten ziet er vrij armzalig uit. De koers van Philips is lager dan toen hij aantrad, terwijl de AEX in dezelfde periode verdubbelde. Van Houten heeft pogingen gedaan om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door zichtbaarder te zijn in de media, maar uiteindelijk toonde hij zich net zo doof als veel van zijn collega’s, door een royale bonus te accepteren op een moment dat zijn bedrijf in zwaar weer verkeerde.