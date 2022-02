Dat niet álle kinderen behoorlijk leren lezen, schrijven en rekenen, dát is het probleem

Het eerste wetsvoorstel over de pabo dat minister Dijkgraaf van Onderwijs naar de Tweede Kamer stuurt is zeer teleurstellend. Dijkgraaf wil, om het lerarentekort te verlichten, de komende drie jaar een experiment beginnen waarbij mensen met havo- of mbo-diploma die door hun vakkenpakket niet aan de toelatingseisen voldoen toch op de pabo worden toegelaten. Zij moeten dan in het eerste jaar de hiaten in kennis vullen. Door het wegwerken van die achterstanden zal er nog minder tijd zijn om nieuwe kennis te verwerven. Het is een slecht plan, dat de kwaliteit van de pabo nog meer naar beneden zal halen.

Het niveau van de pabo – en dus de eisen – moet omhoog, niet omlaag. Dat is urgent, want de prestaties in het funderend onderwijs kachelen al twintig jaar gestaag achteruit en daarbij speelt het te lage kennisniveau van de pabo-afgestudeerden een rol.

Dijkgraafs oplossing is gemakzuchtig en gekozen vanuit precies de verkeerde invalshoek. De vorige D66-minister, Ingrid van Engelshoven, ontwikkelde dit plan. Behalve het lerarentekort moest het ook het gebrek aan ‘inclusie en diversiteit’ op de pabo bestrijden. Ik schreef er destijds over en wil niet in herhaling vervallen. De bottomline: los niet het ene kolossale probleem – het lerarentekort – op door een ander, fundamenteler probleem – het kennistekort – te vergroten. Daarbij zal deze maatregel de nu al matige reputatie van de pabo schaden. En het is beledigend voor mensen van welke herkomst ook, om met het argument ‘inclusie’ het niveau te verlagen. Stapelen moet mogelijk blijven, maar als je klimt wil je juist dat je nieuwe opleiding iets voorstelt, niet dat de lat zo laag ligt dat iedereen er moeiteloos over springt.

De invalshoek bij iedere wijziging in het funderend onderwijs en de pabo moet zijn: hoe gaan kinderen weer meer leren? En hoe vinden we de allerbeste en meest ambitieuze docenten en schoolleiders die dat voor elkaar krijgen? Opdat álle kinderen op een basisniveau kunnen lezen, schrijven en rekenen. Nu is dat niet zo. Dat is beschamend.

Dit is wat moet gebeuren: duidelijk omschreven doelen en niveaus voor lezen, rekenen en taal, waaraan scholen zelf invulling geven, maar waaraan ze wel door de Inspectie worden gehouden. Het klinkt suf: leer ze breuken, lezen en spelling. Maar zonder die basis is alle vernieuwing in het onderwijs, op het gebied van ict, kinderen creatief leren nadenken problemen oplossen – ben ik erg vóór – tot mislukken gedoemd. Hoofddoel op de pabo is leren hoe je kinderen die basisvaardigheden bijbrengt, waarbij je die zelf op hoog niveau beheerst.

Het kabinet heeft een ‘Masterplan basisvaardigheden’ aangekondigd; ik ben benieuwd.

Op de website Didactief geeft Jan Jimkes een uitstekende voorzet voor dit masterplan. Jimkes, oud-conrector en -wiskundeleraar, onthulde in 2008 aan de commissie-Dijsselbloem hoe slinks de Tweede Fase (‘het Studiehuis’) erdoor was gedrukt en geeft sindsdien gestaag goede adviezen aan de overheid. Nu schrijft hij: zet het megaproject van de curriculumherziening, dat verzandt door vele tegengestelde belangen, in de ijskast, en richt alle energie op basisvaardigheden en verhoging van het kennisniveau. Zinnig is ook Jimkes’ advies om kennisnetwerken te stimuleren, waardoor wetenschappelijke kennis over goed onderwijs en effectieve methoden de pabo’s en de scholen bereikt en scholen kunnen leren van ‘best practices’.

Als Robbert Dijkgraaf voluit hierop inzet: stevige basisvaardigheden op school, betere pabo’s en het aantrekkelijk maken van lerarenopleidingen voor ambitieuze jongeren en gemotiveerde zij-instromers, dan schieten we ineens echt iets op. Dan wordt Dijkgraaf de eerste goede onderwijsminister in tijden. Dat het lerarentekort zal wegsmelten is dan aangename bijvangst.