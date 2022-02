Dat Nederland nu schuld erkent voor zijn daden in Indonesië, is beter laat dan nooit

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Een weduwe bezoekt in 2011 in Rawagede het graf van haar man, slachtoffer van wat later de politionele acties werden genoemd. Nederlandse militairen doodden in Rawagede in 1947 honderden mannen, gevangenen en vluchtenden. De slachtoffers zijn er begraven bij dit monument. Beeld ANP

Terecht heeft premier Rutte ‘diepe excuses’ uitgesproken voor het extreme oorlogsgeweld waarmee Nederland in de periode 1945-1950 zijn koloniale heerschappij over Nederlandsch-Indië probeerde te behouden. De spijtbetuiging van de premier volgde op een omvangrijk wetenschappelijk onderzoek, waarin werd vastgesteld dat Nederlandse militairen zich, met medeweten van politici en andere autoriteiten, veelvuldig schuldig hebben gemaakt aan excessief geweld, zoals mishandeling, marteling, standrechtelijke executies of het platbranden van dorpen.

Het is een goede zaak dat de omvang van het geweld nu is vastgelegd door onafhankelijke historici van drie gezaghebbende instituten, op een vraag van de Nederlandse regering. Het is de hoogste tijd dat Nederland zijn koloniale verleden eerlijk onder ogen ziet.

Elk onderzoek naar het recente koloniale verleden is een pijnlijke exercitie. Dat blijkt ook nu weer. Het Comité Nederlandse Ereschulden vond het onderzoek veel te mild, terwijl het Veteranen Platform juist van oordeel was dat dienstplichtige soldaten werden gestigmatiseerd als oorlogsmisdadigers. Te lang hebben Nederlandse de gevoeligheden van veteranen en oud-Indiëgangers op de eerste plaats gezet. Het Nederlandse optreden werd beschreven in eufemismen. Een oorlog heette politionele acties. Toen niet langer geheim kon blijven dat Nederlandse militairen zich schuldig hadden gemaakt aan buitensporig geweld, ging het om ‘excessen’ die niets te maken hadden met het keurige optreden van de doorsneemilitair.

De afgelopen decennia schoof Nederland al op. Eerst betuigde het alleen spijt, in 2020 bood koning Willem-Alexander al eens zijn excuses aan. Daarnaast verschenen tal van kritische studies over het Nederlandse optreden tijdens de dekolonisatie. Het nu verschenen rapport kan gezien worden als een officiële weerslag van dit veranderd inzicht. Bijna 73 jaar na de soevereiniteitsoverdracht is eindelijk ruimte ontstaan voor een onbevangen kijk op deze episode.

Natuurlijk waren de betrokkenen van toen – politici, militairen, bestuurders – kinderen van hun tijd. Het geloof in het belang van Indië voor de Nederlandse welvaart was wijd verbreid, evenals een racistisch wit superioriteitsgevoel.

Maar ook in 1947 werd het platbranden van dorpen als misdadig beschouwd. De verantwoordelijken voor excessief geweld gingen vrijuit omdat de autoriteiten het behoud van Indië zo belangrijk vonden dat alle middelen geoorloofd waren. Beter laat dan nooit erkent Nederland nu zijn schuld, ruimhartiger dan in het verleden en bereid tot schadevergoeding.