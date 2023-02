Op de dag dat Volt door het hof in het gelijk gesteld werd dat ze Nilüfer Gündogan uit de partij hadden gezet, zat Nilüfer Gündogan gewoon in de Kamer, op haar zetel, en stemde ze mee over van alles en nog wat.

Als er gestemd wordt, noemt Kamervoorzitter Vera Bergkamp altijd met een snelle blik van links naar rechts in een duizelingwekkend tempo de namen op van alle partijen die vóór zijn – een enorm talent dat je als voorzitter moet hebben – en dat gaat dan zo: ‘Bij1, Volt, Denk, mevrouw Gündogan, Partij voor de Dieren…’ en zo verder.

Gündogan en Pieter Omtzigt zijn de enigen die bij naam genoemd worden, want partijloos. Sylvana Simons zit alleen in de Kamer, maar die heet Bij1. Liane den Haan is Fractie Den Haan. Caroline van der Plas is altijd en overal heel erg Caroline van der Plas, maar als er gestemd wordt is ze BBB. Alsof ze er met een ploeg zit.

Aaf Brandt Corstius doet voortaan eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.

Dat ‘mevrouw Gündogan’ en ‘meneer Omtzigt’ bij het opnoemen van de stemmen: het heeft iets tragisch. De nadruk ligt zo heel erg op het alleen zijn. En het klinkt, door het gemeneer en -mevrouw, als iemand in een verzorgingstehuis die omzichtig maar ook aanmatigend wordt behandeld door een verzorgster met een te luide stem: ‘Zooo, wil mevrouw Gündogan nog een lekker glaasje limonade?’

Het was niet alleen voor Gündogan een grimmige dag, over het hele vragenuur hing een ongezellige schaduw. Misschien kwam dat doordat alle vragen direct waren ontleend aan nieuwsitems uit RTL Nieuws en Undercover in Nederlnad. Gehandicapte mensen zijn mishandeld in een zorginstelling in Groningen (RTL Nieuws en Undercover). Elke acht dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland (RTL Nieuws). En: de politie heeft een database met miljoenen pasfoto’s van onschuldige buitenlanders (RTL Nieuws).

Duistere materie. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD), die niet van het woord femicide bleek te houden, omdat het ‘extra diffuus’ was, werd bevraagd door een flink aantal vrouwelijke Kamerleden en één man die dit onderwerp ook belangrijk vond. Mirjam Bikker stelde ook vragen, de vrouw die Gert-Jan Segers net is opgevolgd als leider van de ChristenUnie.

Mirjam Bikker is van de ferme taal in een zacht-christelijk jasje, en bleek van het adagium ‘Je houdt je handen thuis’. Dat herhaalde ze veel en vaak. Ook zei Bikker: ‘Als je met je handen aan de slag gaat, help je iedereen de ellende in.’ En als aanvulling op ‘Je houdt je handen thuis’ zei ze: ‘Je houdt je handen thuis, ook als het relationeel even niet lekker loopt.’

Als het relationeel even niet lekker loopt je handen níét thuishouden is wel een heel gigantisch eufemisme voor een situatie waarin een man zijn vrouw of ex ombrengt.

Het was echt een duistere dinsdag.

Gelukkig was er een lichtpuntje, en dat was de beëdiging van Harmen Krul van het CDA.

Zo’n beëdiging gaat altijd hetzelfde: Renske Leijten (SP) verklaart dat je oké bent, dan vertelt Vera Bergkamp wat je moet zweren, dan zweer je dat, en daarna ben je Kamerlid. Krul bracht een eigen touch aan, want hij salueerde tijdens het zweren. Was dit een eerbetoon aan wijlen Pim Fortuyn? Of dacht Harmen Krul – type breed glimlachende frisse vent, geboren in 1994 – dat je moest salueren als je ingezworen werd?

De site harmenkrul.nl leerde dat Harmen Krul meteen na de middelbare school bij de marine was gegaan, en van de marine naar het CDA in Den Helder was gestoomd, en nu was hij alweer hier. Dus daar kwam dat salueren vandaan. De marine, Den Helder.

Daar was het bonte boeket van BLOEM!, en de net zo bonte stoet Kamerleden die Krul in een korte pauze alle 150 feliciteerden. Krul begroette Kamerlid na Kamerlid extreem vrolijk, alsof hij steeds opnieuw in een oprechte lachstuip schoot. Aan het eind zwaaide hij met twee handen naar zijn familie en vrienden, die op de tribune zaten. Harmen Krul had er zin in. Gelukkig maar.