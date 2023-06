Dat mensen massaal één ster geven aan een boek dat nog niet eens uit is, had ik niet voor mogelijk gehouden

Je kunt het digitale tijdperk niet overal de schuld van geven. Beoordelingen met sterren waren in kranten al aan een onstuitbare opmars bezig toen recensies nog op papier verschenen. Twee eeuwen terug stonden er al besprekingen van kunstwerken met één tot en met vijf sterren in de reisboeken van Mariana Starke (1762-1838). De pest van dit systeem is dat het recensenten dwingt iets in hapklare brokjes uit te drukken wat niet in hapklare brokjes kan worden uitgedrukt. De praktijk is er een waarin boeken, albums of films om totaal verschillende redenen drie sterren krijgen. Ik las een keer een interessante driesterrenrecensie van een verzamelalbum van de band Chicago: ‘Vijf sterren voor de muziek tot 1973, één ster voor die daarna.’

De digitale revolutie heeft ertoe geleid dat iedereen met een schermpje sterren kan gaan uitdelen. In 2010 kwam de Britse historicus Orlando Figes in opspraak omdat hij een boek van zichzelf op amazon.com vijf sterren had toebedeeld en een boek van een collega met wie hij een vete uitvocht één ster. Het is een publiek geheim dat weinig digitale recensenten die één ster uitdelen, boeken in hun geheel hebben gelezen. Eén ster online duidt vaak op ruzie, of op bezwaar tegen de inslag of de titel van een boek, of tegen het geslacht, de huidskleur of de politieke achtergrond van een auteur.

Dat mensen kunnen besluiten een boek dat nog niet eens uit is met zijn allen één ster te geven, had ik desondanks niet voor mogelijk gehouden. Dat heb ik gelezen in een column van een collega. Diaries of War van Nora Krug is nog niet verschenen, maar heeft nu al 200 éénsterrecensies op Goodreads, louter omdat het gerucht rondgaat dat de auteur begrip opbrengt voor het Russische standpunt. ‘Review bombing’, heet dit verschijnsel. Ik zou het ‘lynchen met één ster’ noemen. Als het boek echt uit is, ga ik het echt lezen.