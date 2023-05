Dat je nog leeft en dat je boek al een Melkmeisje wordt, dat is toch nauwelijks te bevatten?!

Laatst zat ik naast de staatssecretaris van cultuur, het ging over ontlezing, dus wat deed ik, ik zette mijn zaag in haar stoelpoot.

‘Als ze mij staatssecretaris maken’, zei ik tegen haar, ‘dan zou ik het wel weten.’

‘O ja’, zei ze, ‘wat dan?’

‘Ziet u dan wel.’

‘Nee, zeg op’, zei ze. ‘Ik beloof dat ik het niet meteen zelf ga doen.’ Ze spuugde, splut, op tafel. (Je zag Khalid kijken.)

‘Wat ik zou doen’, zei ik, ‘is twaalf boeken per jaar uitgeven.’ Ze viel van haar stoel, zo briljant vond ze het. Nee, ze keek glazig.

‘Wat we hier node missen’, vervolgde ik, ‘zijn Penguin Classics. Kent u die?’

Ja, ja, kende ze. Een staatssecretaris uit een literair land, Frankrijk of zo, of Duitsland, waar ze met speels gemak hun klassiekers in druk houden, zou zich met een ruk van je afwenden – het is namelijk een impertinente vraag, alsof je aan een staatssecretaris van Defensie vraagt of die weet wat een loopgraaf is.

‘Ik bedoel Nederlandse Penguins, hè. Melkmeisjes – ik verzin maar even wat. Of ook een dier. Bedenk ik te zijner tijd wel.’

De staatssecretaris zei: ‘TikTok.’ En: ‘Het begint met beter onderwijs.’

‘Wat die Engelsen hebben’, zei ik tegen mijn buurman aan de andere kant, ‘is de hele literaire schatkamer permanent beschikbaar in schitterende, handzame, betaalbare boekjes, honderden titels die iedereen wil hebben, studenten, leesclubboomers, voetbalsupporters. Ik heb het uitgezocht, van The Great Gatsby gaan er jaarlijks een half miljoen over de toonbank, van Mrs Dalloway tachtigduizend. Enzovoort. Het is big business, maar je onderhoudt ook je traditie. Een keiharde canon in klinkende munt.’

Khalid knikte, hij ging beginnen.

Tijdens de uitzending bereidde ik me voor op mijn ambtstermijn. Ik hoefde weinig te doen, alleen het CPNB kaltstellen en twaalf keer per jaar ter ministerie verschijnen met een nieuwe titel. Eens even denken, de eerste twaalf klassiekers, een Multatuli, een Emants, een Carry van Bruggen, Kaas maar meteen al, een Vestdijk, dat geweldige boek van Ida Simons, Reves Op weg naar het einde, een WFH, een Hotz. En ieder jaar, in de zomer en de winter, ook twee titels opnemen van levende schrijvers. Met extra tamtam. Gaan we brengen als een enorme literaire prijs – wat het ook is, natuurlijk. Dat je nog leeft en dat je boek al een Melkmeisje wordt, dat is toch nauwelijks te bevatten?!

(Elke klassieker wordt sowieso in de reeks ‘geïnstalleerd’, net als bij de Rock & Roll Hall of Fame.) (Maar chiquer.)

Jongen, na tien jaar zitten er 120 klassiekers in onze begeerlijke topreeks. Die heus wel verkopen, je hoeft alleen maar Penguin na te doen, en anders betaalt het rijk, kost toch allemaal niks, het zijn geen straaljagers, hè. Kwestie ook van je ministerie klein houden. Kan eventueel bij mij thuis, ministerie van Lezing, koperen plaatje, klaar. Een hele goeie vormgever is nodig, iemand die er podcasts bij maakt, een pr-type. Websiteje. Genoeg hoogleraren letterkunde voor de inleidingen. Maar vooral méér dan genoeg klassiekers die liggen te verstoffen.

(Schandalig veel, echt. Momenteel lees ik Oude lucht, van Harry. Moet er in, ooit. Lees je in geen krant, laat staan op internet, iets dat zo goed geschreven is als Oude lucht. Of Van Schendel, De grauwe vogels, moet er echt snel in, ook. Onbegrijpelijk dat het nog geen Melkmeisje is. De reeks is eindeloos.)