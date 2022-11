Dat je met schone handen een oorlog kunt overleven, blijkt eenmaal thuis een illusie

Niels Roelen is oorlogsveteraan en beschrijft zijn twijfels na terugkeer van het slagveld: ‘Lekker makkelijk om vanuit een veilige rechtbank te oordelen over wat daar gebeurde.’

‘Dom’ denk ik van de man die vanaf 4- à 500 meter zijn kalasjnikov leegt op onze patrouille. Via de radio meld ik ‘Troops in contact’ en geef het voorste voertuig toestemming om terug te vuren. Het duurt een paar weken voordat ik besluit om niet meer te reageren op dergelijke beschietingen. De afstand is te groot om voor ons echt gevaarlijk te zijn en ik vermoed dat er wat anders aan de hand is. Dat onze belager op ons schiet omdat hij geen keuze heeft, wordt bedreigd of zijn gezin is gegijzeld.

Over de auteur: Niels Roelen was majoor in het Nederlandse leger en werd diverse keren uitgezonden op missies voor de VN en de Navo. Over de missie in Uruzgan hield hij voor Defensie een weblog bij.

Oorlogen zijn vaak onduidelijk. Het beeld van een ideale wereld, waarin het verschil tussen goed en kwaad helder is, vervaagt er snel. De constante dreiging van hinderlagen, bermbommen en dat soort zaken, doen wat met je.

Om Uruzgan en Afghanistan een beetje te begrijpen, praat ik urenlang met Omari, onze tolk. Hij leert me dat mannen die in het holst van de nacht een gat graven dat vaker doen om een irrigatiekanaal om te leggen richting hun akkers dan om bermbommen te plaatsen. Zelfmoordenaars zijn vaak geen fanatici, maar wanhopige vaders aan wie door de Taliban is beloofd dat zij zullen doen wat hij niet kan: voor hun gezin zorgen.

Toen ik vorige week, in de auto, op de radio de uitspraak van de rechter over Chora hoorde, reageerde ik geïrriteerd. ‘Lekker makkelijk om vanuit een veilige rechtbank te oordelen over wat daar gebeurde.’ Hoewel ik pas enkele weken na de bombardementen in Uruzgan aankwam, trek ik me dit soort zaken altijd aan.

‘Het ergste is echter’, schrijft generaal Hans van Griensven op zijn LinkedIn-pagina, ‘dat er nu een beeld ontstaat waarin Nederlandse militairen schijnbaar willekeurig en onzorgvuldig bommen gooien op burgerdoelen. Dat doet pijn.’

Aan mijn soldaten heb ik altijd uitgelegd dat al onze gevechten onderwerp van onderzoek worden. Dat het ook goed en belangrijk is dat dit gebeurt, omdat dit is wat ons tot een rechtsstaat maakt en ons onderscheidt van een regime. Dat de rechter benadrukt dat hij in zijn vonnis niet oordeelt over het optreden van de militairen, laat zien dat hij zich serieus in deze zaak verdiept heeft – maar toch.

Toch merk ik dat als burgers zich uitlaten over onderwerpen als Srebrenica, Hawija, Chora en zelfs Libanon of Indië, dit voor mij als veteraan altijd gevoelig ligt. Dan maakt, diep van binnen, een gevoel van angst zich van mij meester. De angst dat in het heetst van de strijd, soms instinctief genomen beslissingen met de kennis van nu fout en verwerpelijk zijn. Dat de mensen die nooit een oorlog hebben meegemaakt zulke besluiten niet zullen en kunnen begrijpen en er daarom dus ook niet over mogen oordelen.

Dan moet ik vechten tegen de gedachte dat mensen op straat aan de buitenkant kunnen zien dat ik een veteraan ben en dat ze op basis van het nieuws over mij oordelen. Dat ze me nakijken en het stempel lafaard of oorlogsmisdadiger geven. De mensen die dit in de afgelopen vijftien jaar daadwerkelijk hebben gedaan, mogen een minderheid vormen, maar het zijn er genoeg. Genoeg om af en toe aan mijn geweten te twijfelen, zoals je, eenmaal door een hond gebeten, bang kunt zijn voor alle honden.

Je kunt vechten voor een betere wereld, knokken voor idealen als vrijheid en democratie. Je kunt waterputten slaan, bruggen en scholen bouwen. Strijden voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes. Je kunt met de nobelste gedachtes op missie gaan, maar dat je met schone handen een oorlog kunt overleven blijkt eenmaal thuis een illusie. Alleen dat al doet altijd pijn.