Dat iemand zo’n belangrijk document in de trein had laten liggen, ging er bij een aantal lezers niet in

Dat iemand zo’n belangrijk politiek document in de trein had laten liggen, waardoor het uiteindelijk op de bureaus van de Volkskrantredactie belandde, ging er bij een aantal lezers niet in. Het was hen net iets té toevallig. Toegegeven: het is in de geschiedenis van de Volkskrant nog niet heel vaak – misschien wel nooit – voorgekomen, maar toch was er geen woord aan gelogen.

Als vertrouwelijke documenten uitlekken, is dat vaak onderdeel van een politieke strategie. Betrokkenen willen testen hoe een bepaald voorstel valt of willen de onderhandelingen beïnvloeden. Dat iets per ongeluk openbaar wordt, komt zelden voor, maar gek genoeg bij deze formatie al twee keer. Een keer omdat Kajsa Ollongren vergat vertrouwelijke stukken goed te bedekken en een keer omdat Gert-Jan Segers vertrouwelijke stukken in de trein liet slingeren.

Politicus Gert-Jan Segers (CU) is een mens en ‘heeft iets heel doms gedaan’. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Er waren ook lezers die zich afvroegen of we het document wel hadden moeten publiceren. Wisten we zeker dat het niet gestolen was? Dat bleek niet het geval. De verslaggevers namen eerst contact op met de vinder. Die was, zo vertelde hij, eerst van plan de stukken aan de rechtmatige eigenaar terug te geven, maar omdat diens naam er niet op stond, was dat onmogelijk, waarop hij besloot het aan de redactie van zijn ochtendblad op te sturen. Als krant zien wij het als onze plicht om alles wat we weten en wat maatschappelijke relevant is, te verifiëren, wegen, analyseren en uiteindelijk te publiceren.

De woordvoerders van de formerende partijen buitelden over elkaar heen om vooral te benadrukken dat het document ‘niet relevant’ is en lieten de verslaggevers weten dat ze het nieuws zouden ‘plattrappen’. Het deed een beetje denken aan de Monty Python-scène waarin de piloot roept: ‘I repeat, the left wing is not on fire.’

Gelukkig toonde Gert-Jan Segers zich een dag later wat royaler. Hij gaf ruimhartig toe dat hij slordig was geweest. ‘Ik ben een mens en ik heb iets heel doms gedaan’, zei hij, waarmee hij weer eens aantoonde dat wat strategie lijkt, vaak een opeenstapeling van fouten en misverstanden is.

Door het uitlekken van ‘Omtzigt: functie elders’ liep de formatie maanden vertraging op. De gevolgen van dit lek zijn ongetwijfeld minder dramatisch. We kunnen zelfs niet uitsluiten dat het tot een versnelling leidt nu de inhoud van het regeerakkoord toch al deels op straat ligt.