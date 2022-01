Dat gevoel dat op de snelweg je motor afslaat en dat iedereen langs je heen raast

In de aanloop naar nieuwe boringen, naar nóg dieper wantrouwen van Groningers in de overheid, konden tienduizenden huizenbezitters in het aardbevingsgebied maandagochtend tienduizend euro aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), voor ‘verbetering of verduurzaming van de woning’. Helaas was het budget ontoereikend om iederéén tienduizend euro te geven (geef dan wat minder, zodat er voor iedereen genoeg is, zou je zeggen, maar enfin), dus wie het eerst kwam, het eerst maalde.

Gevolg: 50 duizend wachtenden in een digitale stormloop, en honderden mensen kleumend in de rij voor fysieke loketten. Zondag had SNN-directeur Marjan Dol bij RTV Noord de aanvragers al wat tips aan de hand gedaan: ‘Zorg dat je alvast een account hebt aangemaakt, dat je je offerte, factuur of eigen kostenoverzicht bij de hand hebt, dat je DigiD werkt en dat je een digitale kopie hebt van je bankpas of bankafschrift.’

Ik las het, en moest denken aan een NRC-artikel van Arjen Schreuder van een tijdje geleden. Schreuder verdiepte zich in de groep van ruim een miljoen Nederlanders die niet zelfredzaam zijn en een vergelijkbaar grote groep die dat wel is, maar met moeite. Zestien procent van de bevolking heeft een laag IQ. Zestien procent die al moeite heeft met het leven van alledag, laat staan met online oplichters herkennen, talloze gokreclames weerstaan, een vaccinatieafspraak maken, enzovoort.

Wanneer ik op een stressvolle dag een angstaanjagend bericht van de Belastingdienst ontvang met het verzoek om onmiddellijk een paar honderd euro over te maken om boetes te voorkomen, stuur ik dat door naar mijn boekhouder (‘Is dit echt?’) en wacht dan met een vochtig doekje op m’n voorhoofd het antwoord (‘Wat denk je zelf?!’) af. Bij correspondentie die wel bonafide is, maar waar ik toch geen touw aan kan vastknopen – met de verzekeraar waar ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering probeer af te sluiten, of met de financiële administratie van de uitgeverij van deze krant bijvoorbeeld – word ik bevangen door een diepe desinteresse die een wezenlijker niet-begrijpen verhult, een gevoel van overweldiging door iets wat eindeloos groter, ingewikkelder en machtiger is dan ikzelf. Op die momenten kan ik om assistentie vragen, of op z’n minst mijn eigen incompetentie kenbaar maken, en zo andermans hulpvaardigheid afdwingen. In het uiterste geval schrijf ik erover in de krant.

Die wegen liggen voor miljoenen Nederlanders niet open. Toch hoor je die groep zelden. Het is dan ook niet prettig om te laten merken dat alles te snel voor je gaat, om te merken dat je anderen ophoudt. De vanzelfsprekendheid waarmee voor ogenschijnlijk eenvoudige handelingen almaar ingewikkelder processen worden opgetuigd, kan ervoor zorgen dat steeds meer zwijgende mensen niet krijgen waar ze recht op hebben. De eisen om te kunnen meedraaien worden gesteld door de mensen die zelf aan die eisen kunnen voldoen. Voor wie niet mee kan, is er het woord ‘beperking’. Die beperking bevindt zich echter niet alleen in de ‘beperkte’ zelf, maar ook in een maatschappij die geen verschil ziet tussen efficiëntie en eenvoud, tussen intrinsieke beperkingen en beperkingen die weggenomen hadden kunnen worden.

Toch herkent volgens mij iedereen het moment dat je een ingewikkelde brief leest, of wanneer je merkt dat ergens een nieuw, verbeterd systeem is geïntroduceerd, met accounts en wachtwoorden en iets met DigiD en dat je plots effe geen idee meer hebt wat te doen. Alsof je motor afslaat op de snelweg en iedereen langs je heen raast – nou, dát gevoel, en dat dan elke dag, de hele dag.