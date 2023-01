Dat Europa niet praat over de rekening van alle crises doet denken aan de jongen die ‘wolf!’ riep – maar de wolf kwam wel

2023 zou het jaar moeten worden waarin we het in Europa eindelijk eens gaan hebben over de rekening van de verschillende crises. In reactie op de covidpandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn er op zowel Europees als nationaal niveau grote potten met geld gecreëerd of vrijgemaakt. Met de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de (gedeeltelijke) herinvoering van de Europese begrotingsregels, de niet-aflatende oproep tot nieuwe Europese fondsen voor de groene en energietransitie, is er meer dan voldoende aanleiding om het te hebben over de vraag: wie gaat dit betalen?

OVER DE AUTEUR

Sandrino Smeets is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet al tien jaar onderzoek naar de grote crisis onderhandelingen in de Europese Unie, in samenwerking met direct betrokkenen vanuit de Europese Raad, Raad en Commissie. Hij schreef eerder over de Eurocrisis, migratiecrisis, Brexit en de covidcrisis. Deze week vervangt hij Danka Stuijver.

Echter, nog voordat de onderhandelingen goed en wel begonnen zijn, temperen betrokkenen vanuit alle zijden alweer de verwachtingen. Het zal uitdraaien op een beperkte verschuiving van bestaande middelen en wat kleine, nieuwe potjes wellicht. Maar een fundamentele herziening van de Europese financiële huishouding valt voor 2028 niet te verwachten.

Nochtans is daar alle reden toe. De Europese begrotingsregels (gevat in het Stabiliteits- en Groeipact) staan sinds 2020 in de ijskast, waardoor nationale begrotingstekorten en staatsschulden konden oplopen. Zowel in 2020 als in 2022 werden de staatssteunregels versoepeld, en werd meer dan 3.500 miljard euro aan staatssteun goedgekeurd.

Er werd nieuw geld gecreëerd in de vorm van het Corona herstelfonds (RRF) van 750 miljard euro. Daarnaast moet er extra geld komen voor duurzame energie. In december volgde de roep om een Europees soevereiniteitsfonds – omvang vooralsnog onbekend – dat Europese bedrijven die investeren in schone technologieën moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie vanuit de Verenigde Staten en China.

De Europese ministers van financiën stonden steevast aan de zijlijn, met hun oproep dat al die financiële steun voor burgers en bedrijven ‘tijdelijk en gericht’ moest zijn. In oktober en december riep de Europese Raad nog maar eens op om ‘alle relevante nationale en EU-instrumenten te mobiliseren’. Door de ongekende inflatie en oplopende rentes loopt de rekening ondertussen verder op. Het terugbetalen van de RRF-gelden, die momenteel door de Commissie op de financiële markten worden geleend, zal daardoor veel duurder uitvallen dan begroot.

Eerst was er de Franse minister Clement Beaune, die die een proefballonnetje opliet voor een tweede coronaherstelfonds. Vervolgens waren het de Italiaanse en Franse Eurocommissarissen Gentiloni en Breton die de geesten rijp probeerden te maken voor een tweede SURE, het leningeninstrument dat in 2020 werd opgetuigd om tijdelijke werkloosheid op te vangen.

De Commissie liet zich in eerste instantie niet verleiden door deze mediterrane sirenes. Ze volgde de Nederlands-Duitse lijn: er is nog voldoende geld beschikbaar, met name binnen het eerste RRF. De Commissie wil de discussie over het soevereiniteitsfonds koppelen aan de tussentijdse herziening van het MFK. Ze kiest daarmee voor een tweetrapsstrategie. In februari/maart moeten de leiders tot de conclusie komen dat zo’n fonds nodig is. In juni kunnen ze het dan gaan hebben over hoe dat fonds gevuld moet worden.

Dat is dan het moment waarop de Commissie kan aangeven dat de financiële speelruimte binnen het huidige MFK beperkt is. Er kan niet nog meer worden ‘gefrontload’ of geschoven worden tussen potjes. Kortom, als de leiders iets willen, dan moet er geld bij, wellicht via nieuwe Europese belastingen. Het is veelzeggend dat het zelfs in het crisisjaar 2020 niet is gelukt om de Europese begroting te herijken. Alle goede intenties ten spijt, werd het toch weer grotendeels een kopieer-plak-exercitie waarin oude uitgaven (landbouw, visserij en cohesiefondsen) de bulk van de middelen opslokten.

Ondertussen loopt vrijwel niemand in Brussel of in de hoofdsteden warm voor een debat over de Europese begrotingsregels. Dat er een versoepeling gaat plaatsvinden, staat vast. Het aloude mantra – als we nu de regels weer zouden invoeren, moet Italië zich kapot bezuinigen – zingt alweer rond. Waar Duitsland halsstarrig probeert vast te houden aan het oude systeem, probeert Nederland de schade te beperken, in de vorm van landspecifieke schuldafbouwpaden met strikte waarborgen.

De dynamiek doet denken aan het verhaal van de jongen die steeds ‘wolf!’ riep. Het verhaal dient als waarschuwing tegen misplaatst politiek alarmisme. Wat vaak wordt vergeten, is dat aan het eind de wolf echt komt. Zowel de jongen die alarm sloeg, als de dorpelingen die hem negeerden, zijn er dan niet op voorbereid. Nederland zal tevreden zijn als het redelijk ongeschonden door deze drie discussies weet te komen. Discussies die wederom gevoerd worden in termen van oud versus nieuw en meer versus minder geld, in plaats van het uitdunnen van het bos.