Dat de online publieke sfeer het privébezit is van miljardairs als Elon Musk, hoeft geen reden te zijn tot grote zorg

Elon Musk Beeld Reuters

Elon Musk wil met de overname van Twitter naar eigen zeggen de democratie redden. Democratieën overal ter wereld kunnen de hulp van de manische ondernemer goed gebruiken. Mede door de opkomst van sociale media leven burgers steeds meer in hun eigen waarheidsbubbels en wordt de gedeelde werkelijkheid, die onmisbaar is voor een gezonde democratie, steeds kleiner. De gevolgen laten zich bij bijna elke verkiezing voelen.

Wat Musk precies met het platform voorheeft, is nog onduidelijk. Hij lijkt een einde te willen maken aan de anonieme trollenlegers die veelal nepinformatie verspreiden of onwelgevallige opiniemakers intimideren. Dat is goed nieuws.

Dat het lot van de democratie in handen is van miljardairs als Musk en Mark Zuckerberg, blijft moeilijk te accepteren, maar zolang ze aan duidelijk regels gebonden zijn, hoeft het geen reden te zijn tot grote zorg. Het kan zelfs een voordeel zijn dat Musk de eigenaar is, en niet een anonieme menigte aandeelhouders. Musk moet zijn eigen reputatie beschermen en zal daarom waarschijnlijk minder winstbelust zijn dan Meta, de eigenaar van Facebook. Hij heeft beloofd dat hij de algoritmen van Twitter openbaar zal maken, zodat iedereen kan beoordelen of Twitter zijn belofte om de democratie te redden serieus neemt of dat het platform vooral wordt gedreven door advertentie-inkomsten.

Musk denkt dat hij de democratie het best dient door de vrijheid van meningsuiting zo ver mogelijk op te rekken. Hij is gevormd door de libertarische Silicon Valley-traditie, die gelooft dat elke overheidsbemoeienis het bereiken van een technologisch utopia in de weg staat.

In theorie zou een vrij debat, waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt en waarin op basis van argumenten wordt gedebatteerd, moeten leiden tot een optimale uitkomst, een gedeelde werkelijkheid waarin velen zich herkennen. De praktijk is grimmiger. Totale vrijheid van meningsuiting leidt vooralsnog tot een verziekt debat, waarin politici en opiniemakers liever tegenstellingen uitvergroten en woede aanwakkeren dan argumenten en informatie uitwisselen.

Een scheidsrechter in het debat blijkt voor een gezonde democratie onontbeerlijk. De Europese Unie heeft net deze maand een wet aangenomen waarin van socialemediabedrijven wordt verwacht dat ze het verspreiden van desinformatie en haat actief tegengaan. De grote vraag is hoe Musk zich hiertoe zal verhouden. Blijft hij volharden in zijn standpunt dat alles moet kunnen worden gezegd? Zal hij als eerste Donald Trump weer op zijn platform verwelkomen? Of vindt hij ook dat zijn uitspraak dat hij de democratie wil redden weinig geloofwaardig is, als hij tegelijkertijd de man die zijn aanhang ophitste om het Capitool aan te vallen, alle ruimte geeft?