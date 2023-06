Dat Berlusconi alom navolging vindt, is funest voor het vertrouwen in de rechterlijke macht

Elk volk krijgt de volksmenners die het verdient, maar Silvio Berlusconi kan toch als een voorbeeld worden gezien van degenen die na hem kwamen. Zijn dood is dan ook niet het einde van een tijdperk, maar hooguit het einde van het begin.

Silvio Berlusconi was de eerste van een nieuwe generatie populisten die na afloop van de Koude Oorlog de democratieën van het Westen zouden testen. Hoewel zijn opkomst aanvankelijk werd gezien als een product van typisch Italiaanse factoren – topvoetbal, maffia, corruptie, belangenverstrengeling en televisie met veel bloot – bleken daarna ook andere landen veel wankeler en ontvankelijker voor zo’n zogenaamd sterke man, met Donald Trump in de Verenigde Staten als belangrijkste navolger.

De overeenkomsten zijn onmiskenbaar. IJdelheid, machtswellust, boerenslimheid en een immorele eigenwijsheid maakten de zakelijke en politieke loopbaan van beide mannen mogelijk. Ze waren verkopers die altijd de geur van het geld volgden, ze waren playboys van het soort dat niet speelt maar grijpt. Dat bleek voor veel kiezers onweerstaanbaar.

Maar wat Berlusconi vooral heeft laten zien, is dat ook een goed ontwikkelde democratie voor persoonlijk gebruik kan worden ingezet. Wie het systeem slim bespeelt, komt overal mee weg.

Cruciaal daarbij was zijn omgang met de waarheid. Ver voor Trump en sociale media luidde Berlusconi de post-truth politics in. Met zijn media-imperium cultiveerde hij een persoonlijke mythe van selfmade getapte jongen van het volk, terwijl hij tegelijk argwaan zaaide jegens instituties zoals parlement, rechtbanken en pers. Dat populistische succesrecept wordt nu overal nagevolgd. Elke rechtszaak of kritiek bevestigt de premisse: hier wordt een outsider aangevallen door de gevestigde orde. Zie je wel, ze moeten hem niet.

Ondanks die slachtofferrol sterft Berlusconi met een blanco strafblad. Ondanks de connecties met de maffia, ondanks beschuldigingen van corruptie, ondanks de belastingontduiking en de bungabungafeestjes met minderjarige meisjes, heeft hij een veroordeling altijd weten te vermijden. Dat hij daarvoor niet alleen dure advocaten moest inhuren, maar als premier ook wetten moest aanpassen en verjaringstermijnen moest aanscherpen, bewijst voor velen zijn grootsheid. Woensdag is een dag van nationale rouw, als hij met de pracht en praal van een staatsbegrafenis naar zijn laatste rustplaats gebracht.

(Of Donald Trump dat ook ooit gaat lukken, is nog de vraag. Die kreeg deze week, na de rechtszaken in de staat New York, als eerste oud-president een federaal strafproces voor de kiezen, wegens de geheime documenten die hij na zijn aftreden mee naar zijn huis in Florida nam. Maar ook hij test de zwakke plekken van het systeem: de rechter is door hemzelf aangesteld. En met elke rechtszaak lijkt zijn populariteit alleen maar te groeien.)

Het tragische is dat elke door Berlusconi en Trump gepareerde rechtszaak ook bij hun tegenstanders het vertrouwen in de rechtsstaat heeft doen afnemen. ‘Italianen zijn de rechterlijke macht gaan wantrouwen’, concludeerde de Italiaanse openbare aanklager Antonio Ingroia over de nalatenschap van de drievoudige premier. Dat is een dag van nationale rouw waard.