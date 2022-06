Dassen en Segers: we moeten minder debatteren over ophef van vandaag, en meer over Nederland en Europa van morgen

Fractievoorzitter Laurens Dassen (M) van Volt tijdens een kennismakingsgesprek met koning Willem-Alexander op paleis Huis ten Bosch. Beeld ANP

Wij behoren tot twee verschillende partijen, de een in de oppositie en de ander in de coalitie, maar we hebben iets belangrijks gemeenschappelijk. Allebei koesteren we onze parlementaire democratie. In een wereld waarin alleenheersers miljoenen mensen onmondig en onvrij houden, mogen wij in alle vrijheid onze eigen volksvertegenwoordigers en politieke leiders kiezen. In een land waarin onze onderlinge verschillen steeds vaker in tegenstellingen ontaarden, hebben wij een plek waar onze geschillen niet met geweld, maar met woorden worden beslecht. Als Kamerleden hebben we dus iets hoog te houden en daarom maken we ons grote zorgen over het tanende vertrouwen in de politiek en in ons parlement.

Dat dalende vertrouwen wordt veroorzaakt door debatten over halve of hele onwaarheden van bewindslieden, in plaats van vanzelfsprekend transparant te zijn over hun besluitvorming. Door een houding waarbij controle door de Kamer een hinderlijke onderbreking lijkt te zijn van hun belangrijke werk. Het wordt veroorzaakt door ministeries waar ministers ‘uit de wind worden gehouden’ doordat ambtenaren hen niet voorzien van onwelgevallige, maar ook belangrijke informatie. Door media en door ons allemaal als mediaconsumenten, die meer aandacht geven aan het relletje van de dag dan aan het fundamentele debat.

Groeiend onderling ongemak

Zo kunnen we wijzen naar ieder ander. Maar dat dalende vertrouwen ligt allereerst toch echt aan de 150 leden die vorig jaar bij de verkiezingen het vertrouwen kregen om iets goeds met hun zetel te doen. En dus ook aan ons.

Het eerste jaar na de verkiezingen was een jaar van een uiterst trage formatie, groeiend onderling ongemak en wantrouwen, onvermogen om samen te werken en een eindeloze stroom aan incidenten en debatten over die incidenten. Te vaak werd op de man gespeeld, en te weinig op de bal. Wij moeten zelf ook onder ogen zien dat we geregeld drukker zijn geweest met de ophef van vandaag dan met het Nederland en Europa van morgen.

Dat moet veranderen. We verspelen anders het toch al zo broze vertrouwen in de politiek. We kunnen als Tweede Kamer ook zoveel beter, als we maar de moed hebben om voor onze idealen op te komen.

over de auteurs Laurens Dassen is fractievoorzitter van Volt en zit in de oppositie. Gert-Jan Segers is leider van de ChristenUnie. Zijn partij is onderdeel van de coalitie.

Als we het vertrouwen niet verder willen beschamen, dan moet het voortaan minder gaan over politici en meer over politiek. Minder over Haags gedoe en meer over de grote problemen en uitdagingen, over de inhoudelijke verschillen en de manier waarop we toch gezamenlijk de goede keuzes kunnen maken.

Omdat de eerste verantwoordelijkheid voor het herstel van vertrouwen bij de Kamer ligt en dus bij onszelf, willen we ook vier concrete voorstellen doen ter verbetering van de werkwijze van de Kamer.

1. Dualisme-akkoord

Allereerst roepen we de voorzitter van de Tweede Kamer op om werk te maken van een ‘dualisme-akkoord’: leg vast hoe wordt omgegaan met het delen van informatie, besloten overleggen, inzage van geheime stukken, het stellen en beantwoorden van vragen en het vormgeven en verbeteren van informatievoorziening aan de burgers.

2. Plenair beleidsdebat

Ten tweede stellen we voor om maandelijks op een vaste dag een groot, plenair beleidsdebat te agenderen, waarin bewindspersonen openlijk dilemma’s kunnen voorleggen aan de Kamer en Kamerleden daadwerkelijk invloed krijgen op de invulling van het beleid. Als land staan we voor grote opgaven rond volkshuisvesting, klimaat, kansenongelijkheid, vermogensongelijkheid, een rechtvaardiger belastingstelsel, digitalisering, migratie, Europese samenwerking en veiligheid. Dáár moeten we het over hebben. Het is van belang dat duidelijk wordt hoe verschillend we soms over die onderwerpen denken, en hoe we tóch gezamenlijke oplossingen kunnen verzinnen. Wat ons betreft voeren we voortaan minimaal één keer per maand zo’n groot beleidsdebat.

3. Informatiepositie van de Kamer

Met ons derde voorstel willen we de informatiepositie van de Kamer als controleur van de regering versterken. We hebben het middel van een parlementaire ondervraging waarin de Kamer mensen onder ede kan verhoren. Het is sneller dan een enquête en minder vrijblijvend dan een hoorzitting. Maar de lat hiervoor ligt nu wel heel hoog. Een meerderheid moet daartoe besluiten en de ondervragingscommissie is soms maanden met de voorbereiding en ondervraging bezig. Daardoor is het een te beladen middel geworden dat Kamerleden te zwaar belast en dus te weinig wordt ingezet.

We versterken de positie van de Kamer en verbeteren onze voorbereiding op grote, belangrijke debatten als we dit middel eerder kunnen inzetten, bijvoorbeeld met de steun van zestig Kamerleden in plaats van een meerderheid, en bovendien sneller na een crisis en korter voor een groot debat.

4. Uitbreiding van Tweede Kamer naar 200 leden

Tot slot, onze Tweede Kamer is te klein. In vergelijking met de andere Europese landen zijn de Nederlandse kiezers het slechtst vertegenwoordigd en krijgen zij de minste democratische waar voor hun stem. Het aantal Nederlanders groeit, er zijn steeds meer bewindslieden, steeds meer ambtenaren en de samenleving en de wereld worden steeds complexer, maar al sinds de jaren vijftig moet ons land het met maar 150 Kamerleden doen. Met een uitbreiding tot minstens 200 Kamerleden versterken we de Kamer, geven we de kiezers meer stem en verbeteren we onze democratie.

Onze parlementaire democratie is kwetsbaar en vraagt steeds weer om onderhoud. Met deze vier concrete voorstellen willen we zorgen dat onze Tweede Kamer en onze democratie beter worden. Bovenal gaan we het gesprek aan met collega’s, kabinetsleden en vooral burgers omdat ons werk staat of valt met hun vertrouwen. Omdat onze vrijheid en democratie ons dierbaar zijn.