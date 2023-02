Dankzij mijn praktische familie draag ik op babyfoto’s blauwe kleertjes

Op mijn babyfoto’s draag ik blauwe kleertjes. Dat is best bijzonder, want ik heb een transgenderachtergrond. Voor veel transgender mensen zijn jeugdfoto’s niet leuk, mijn goede vriend Brian draagt op al zijn babyfoto’s een tutu, dus toen ik huiverend mijn fotoalbum opensloeg, was ik aangenaam verrast. Mijn geluk is dat ik uit een praktische familie kom. Mijn ouders kochten voor mij geen nieuwe pakjes; ik droeg kleertjes die van mijn broer waren geweest.

Over de auteur: Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.

Ik was er zo blij mee dat ik een van de foto’s instelde als profielfoto op WhatsApp. Op de foto lig ik met een blauw truitje, blauw broekje en blauwe sokjes aan op een blauw kleed, ik ben vier maanden oud, en kijk guitig in de camera.

Een hele poos later hoorde een kennis dat ik een transgenderachtergrond heb. Ze zei: ‘Ik vond altijd al dat je er op je babyfoto uitziet als een meisje, dus ik ben blij dat ik gelijk had.’

‘Konden mensen aan jou zien dat je een meisje was toen je een baby was?’, vroeg ik aan een vriendin. We zaten te eten bij haar thuis.

‘Nee’, zei ze, ‘want ik had geen fonteintje.’ In haar tijd was het in de mode om het dunne babyhaar met een elastiekje bovenop het hoofd bijeen te binden, als een pluimpje, en dat betekende dan dat je een meisje was. ‘Mensen zagen het nog steeds niet toen ik een peuter was, want toen had ik een matje.’

Ze stond op van tafel en pakte haar fotoalbum uit de kast. ‘Kijk maar. Vreselijk, toch? Mijn ouders grijpen de toenmalige mode aan als legitimering van dit uiterlijk, zij zeggen dat iedereen er zo bijliep, maar daar trap ik niet in. Het matje was een trend in de jaren tachtig. Ik kom niet uit de jaren tachtig. Ik kom uit de jaren negentig.’

‘Het matje is nu weer helemaal in, hoor.’

‘Dat zal best.’

‘Konden mensen aan jou zien dat je een jongen was als baby?’, vroeg ik aan een vriend. We zaten in een bar.

‘Ja’, zei hij. ‘Ik had blauwe kleren aan. Daar zijn die kleertjes voor, hè? Roze of blauw. Anders weet je het niet.’ Hij zuchtte. ‘Was het ook maar zo makkelijk als je volwassen bent.’ Mensen zagen hem soms aan voor een vrouw, vertelde hij, dat komt door zijn postuur: klein met brede heupen. ‘Vooral als ze me van achteren zien.’ Hij zette zijn glas bier op de bar, liet zich van de barkruk glijden en ging met zijn rug naar me toe staan. ‘Zie je?’

‘O ja.’

‘Het is dat ik een man ben, maar anders kon ik vast heel goed kinderen baren’, zei hij. ‘Ik heb baarheupen.’

Ik veranderde mijn profielfoto, want ik moest telkens aan de opmerking van mijn kennis denken als ik mijn babyfoto zag. Nu heb ik al jaren een foto van mijn volwassene zelf op WhatsApp.

Vandaag viert mijn familie een verjaardag – of eigenlijk drie verjaardagen tegelijk; ik zei al dat ik een praktische familie heb – en mijn broer heeft zijn baby meegenomen. Alle ogen zijn gericht op de trappelende beentjes en de graaiende handjes.

‘Leuk, hè? Je blijft ernaar kijken’, zegt mijn broer. ‘Net een haardvuurtje.’

Ik vind mijn nichtje het schattigst als ze schaterlacht of als ze aandachtig de plaatjes in een boekje bestudeert, met zo’n ernstig fronsje tussen de wenkbrauwtjes. Ik dacht altijd dat ik geen verschil zag tussen baby’s, maar mijn nichtje zou ik herkennen uit alle baby’s van de wereld.

‘Ze lijkt op jou toen jij een baby was’, zegt mijn broer, wanneer ik haar onhandig in mijn armen houd.

‘Ja, hè? Ze lijkt op mij.’

Thuis pak ik mijn babyfoto’s erbij. We lijken inderdaad wel wat op elkaar. Ik denk dat je wel kunt zien dat we familie zijn. We zijn in elk geval allebei een bijzonder knappe baby, constateer ik. Mijn nichtje heeft mijn babyfoto’s in ere hersteld.