Dankzij Louis van Gaal legde Hakim Ziyech in München zijn harnas af

Een Marokkaans-Nederlandse voetballer die nog niet zo lang geleden door supporters van zijn eigen club Ajax werd uitgefloten en ook in de media veelvuldig werd bekritiseerd, Hakim Ziyech, kreeg dinsdagavond live op televisie een hoog rapportcijfer van Louis van Gaal. Dat ging zo.

Na de schitterende wedstrijd van Ajax tegen Bayern München werd Ziyech geïnterviewd door Jack van Gelder, voor Ziggo. Van Gaal, die de wedstrijd in München had geanalyseerd, was er ook bij. Ziyech stond tussen de twee mannen in voor een bord met de logo’s van sponsors. Hij had zijn armen op de rug.

Jack bleek iets te hebben ingestudeerd. Hij leidde het interview in door te zeggen dat je op school een rapport krijgt. ‘En als de meester het zegt, is het heel bijzonder.’ Intussen glunderde hij.

Toen gebeurde er iets raars. Van Gaal, de meester in kwestie, draaide zich om. Heel eventjes, zei hij, en hij omhelsde een man. ‘Another player’, zei hij. Het was, zo hoorde ik later, David Alaba van Bayern. Ziyech sloeg het tafereel geamuseerd gade.

'Kom Louis', zei Jack, 'het tussenrapport na 45 minuten van Hakim.' Van Gaal was weer bij de les. Hij bracht zijn gezicht dichter bij Ziyech, keek hem recht in de ogen en gaf met een kleine stemverheffing zijn oordeel prijs.

‘Tien.’

Waarschijnlijk om het effect te versterken, liet Van Gaal een korte stilte vallen. Daarna zei hij dat hij een kritische trainer is – de voltooiing van het compliment en de klap op de vuurpijl. Dank u, zei Ziyech.

Hij was leraar vroeger, zei Van Gelder tegen Ziyech, ter verklaring van deze ongewone scène. Ik verwachtte een knipoog, maar die kwam niet.

De tien van Van Gaal was op sociale media en in enkele kranten een daverend succes. Van Gaal had het weer eens geflikt. Waar een ander voor gek zou worden versleten als hij in het bijzijn van een voetballer na een wedstrijd in de Champions League cijfers uitdeelt, werd Van Gaal geprezen.

Tv-recensent Julien Althuisius schreef terecht in deze krant dat tv-interviews er stukken op vooruit zouden gaan als Van Gaal voortaan cijfers zou geven. Zoals bekend zijn alle interviews op tv met voetballers en trainers volkomen oninteressant en zelfs verschrikkelijk. Ze moeten snel worden afgeschaft.

Toen ik het fragment met Van Gaal, Van Gelder en Ziyech een paar dagen later nogmaals bekeek, een paar keer achter elkaar, viel me iets nieuws op. Ziyech was veranderd. Hij had het naar zijn zin voor de camera. Even keek hij vreemd op toen de beroemde en kritische trainer Louis van Gaal het amper begonnen interview onderbrak omdat hij even een oude bekende gedag wilde zeggen, maar aan alles was te merken dat Ziyech zich kostelijk amuseerde.

Dat is wel eens anders geweest. Bij een interview met Ziyech vroeg je je altijd af waarom hij er in godsnaam mee had ingestemd. Met een neutrale blik gaf hij afgemeten antwoorden. Het waren interviews zoals je ze elke zondagavond in Studio Sport ziet, ongemakkelijke gesprekjes waar geen mens wijzer van wordt en clichés geroutineerd aan elkaar worden geregen.

Hakim Ziyech was argwanend. Dat was niet geheel onbegrijpelijk. Hij is altijd veel kritischer bejegend dan je op grond van zijn capaciteiten zou verwachten. Erg aangenaam is het niet om te worden uitgefloten door supporters van je eigen club, zoals hem vorig seizoen een paar keer overkwam, of uit de mond van een populaire analyticus te moeten horen dat de onvrede van je gezicht afdruipt en je alleen maar voor jezelf bezig bent (Johan Derksen, eind augustus).

In München was de nukkigheid van Ziyech totaal verdwenen. Vrolijk keek hij om zich heen, verlost van zijn wantrouwen en, zo leek het, een paar jaar jonger. Dankzij Louis van Gaal legde Ziyech in München zijn harnas af. Het stond hem goed.