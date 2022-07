Dankzij de scheldboeren is voor mij nepvlees het nieuwe normaal

Brandende hooibalen, gedumpte mest, trekkertirades op sociale media. De bepaald onsympathieke manier waarop de boeren actievoeren heeft als onbedoeld positief effect dat het veganisme de wind in de zeilen krijgt. Met redelijke boeren wil ik best in gesprek. Maar hoe meer je op sociale media de huid wordt volgescholden, hoe meer zin je hebt eindelijk serieus op zoek te gaan naar een alternatieve leefstijl waarbij je als consument bijdraagt aan een beter milieu en je handen voorgoed aftrekt van structurele dierenmishandeling. Weg met de megastallen, weg met de intensieve veehouderij. En stiekem weg met de intimiderende steeds extreemrechtsere scheldboeren.

Holocaust

Een scheldkanonnade, nadat ik iets had gezegd over het onwelvoeglijk gebruik van de term holocaust in verband met het lot van de boeren op Twitter, was voor mij vorig jaar het laatste zetje om veganisme een kans te geven. Ik overwoog het al, om gezondheidsredenen, voor het milieu en vooral omdat ik slachtfilmpjes niet kan afkijken, maar ik was gewoon verslaafd aan vlees, vis en zuivel.

De opmars van nepvlees is gelukkig niet meer te stuiten sinds de smaak is geperfectioneerd. Vleesvervangers zijn daarbij inmiddels, ondanks de asociale winst die er op de producten wordt gemaakt (tussen de 35 en 50 procent tegenover 8 procent op vlees), door de inflatie voordeliger dan vlees. Hoog tijd dat er iets tegen de exorbitante winstmarges op vleesvervangers wordt gedaan overigens, als het milieu ons echt aan het hart gaat. Want laten we wel wezen, veganisme is vooralsnog voorbehouden aan een handvol alternatievelingen, rastafari’s en een zuinig stukje grootstedelijke bakfietselite.

Burger King

Verrassend genoeg maakt de fastfoodsector forse stappen. De Oostenrijkse Burger King vraagt haar gasten inmiddels: ‘Der Whopper Normal oder mit Fleisch?’ In het reclamefilmpje zien we ietwat overdonderde Burger King-klanten, die eerlijk gezegd zowel milieu als dierenwelzijn worst zal wezen. Maar een grote meerderheid is bereid een normale Whopper te proberen. En dan: Hee, lekker! Het is te hopen dat die strategie zo snel mogelijk wereldwijd wordt uitgerold.

Als nieuwbakken veganist kan ik mij goed heugen hoe ik mijn eerste plantaardige Whopper uitprobeerde. Ik zette mijn tanden in het vlees en dacht: Ja, dit heb ik lang gemist. Maar och dat arme dier, want ze moeten een foutje hebben gemaakt. Schuldbewust liep terug ik naar de kassa. Jullie hebben mij een echte Whopper gegeven, zei ik. ‘Nee hoor, mevrouw. Dit was een vegan.’ Ik was onder de indruk. Want ja, nailed it. Na jaren nat-kartonachtige sojalapjes met vleessmaak uit een miljoenmiljard e-nummers smaakt dit gewoon als echt. Dan is het maar soja met een miljoenmiljard e- nummers, het smaakt en er is tenminste geen met hormonen en antibiotica volgespoten verdrietig rund voor geslacht.

Zwarte vrouw

Eat your veggies, slijt ook Kentucky Fried Chicken zijn vegakipstukjes aan haar publiek. Een smikkelende zwarte vrouw die vegakipstukjes eet. Heel goed, vooral in mijn Surinaamse kring vallen – op wat woke millenials na – nog weinig mensen te bewegen de kip te vervangen. Nu nadert het moment dat ik mijn favoriete afhaaltoko ook onder druk ga zetten een Surinaamse rijst sojakip te maken met vega-kipfilet.

Dit is geen advertorial voor fastfoodketens. Het echte kippenvlees van Kentucky Fried Chicken, Burger King of de Mac is gemaakt van plofkippen die in zes weken tot vleeshompen van meer dan 2 kilo groeien. Ze kunnen vaak moeilijk lopen, zien nooit buitenlucht en staan hun leven lang in hun eigen poep. Ook een kort aards bestaan als fastfoodrund is weinig te benijden.

Als we alleen nog plantaardig eten, hebben we 75 procent minder landbouwgrond nodig, zei George Monbiot zaterdag in deze krant. Hij pleit voor afschaffing van de hele veeteelt. Dat is mij iets te gortig. Maar als de bewuste consument kiest voor een veganistisch basisdieet en eens per drie weken een stukje bio-vlees of -vis, zijn we al een eind op weg.

Ik kan als betaalbaar en gezond plantaardig proteïne-alternatief voor vlees of vleesvervangers aanbevelen: een potje kikkererwten van 0,89 euro afspoelen in een zeef; olijfolie, knoflook, gember, hete paprikapoeder en ras el hanout erop strooien, 10 minuten in de oven, klaar. Heerlijk.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.