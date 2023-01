Dankzij ChatGPT heb ik vijf opdrachten binnen twee weken afgerond

Een leerlinge maakt haar huiswerk met behulp van een tablet. Beeld AFP

‘Ssstt, de leraar komt, doe je laptop dicht’, klonk het in de afgelopen ­weken geregeld op mijn middelbare school sinds de introductie van ChatGPT.

Binnen de wetenschappelijke wereld is deze vorm van AI al een tijdje bekend, maar als vwo 4-leerling kan ik beamen dat ook leerlingen op de hoogte zijn van de kansen en gevaren die deze technologie met zich meebrengt.

Binnen een periode van slechts twee weken heb ik vijf opdrachten afgerond door gebruik te maken van de Chatbot. Daarna nog even de puntjes op de i ­gezet, en de voldoendes stroomden binnen.

Het is van groot belang om te erkennen dat de strijd tegen AI zinloos is, aangezien de huidige geavanceerdheid van de technologie het nauwelijks mogelijk maakt om te onderscheiden welk deel van een verslag door de leerling is geschreven en welk deel door AI.

Het is dus ook van groot belang dat volwassenen zich focussen op het onderwijzen in het gebruik van AI als inspiratiebron, aangezien leerlingen altijd zullen proberen om gebruik te maken van deze technologie. Wellicht is deze ingezonden brief wel geschreven door ChatGPT, heeft u daar eens over nagedacht?

Ruben Renema, Nijmegen

Oneerlijk

Er leven in Nederland duizenden ­90-plussers onder de armoedegrens. Er zijn 2 miljoen sociale huurwoningen waarvan veel bewoners niet in aanmerking zullen komen voor een duurzaamheidslening. De ouders van 29 duizend kinderen kunnen geen ontbijt voor hen betalen. Maar Volkskrant-lezers als Jules Noordeloos, kapitaalkrachtig genoeg om een huis te kunnen kopen en een gesubsidieerde duurzaamheidslening af te sluiten, vinden er niets ­oneerlijks aan dat deze mensen meebetalen aan hun energierekening.

Alleen een warm huis hebben en quitte spelen is niet voldoende; er moet ook winst gemaakt worden. Dat je zelf al zoveel hebt en dan nog steeds geld wilt van mensen die niets hebben: onbegrijpelijk.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Winterdip

Maandagochtend begin ik met tegenzin aan een koude, grauwe week. In de trein lees ik het interview van John Schoorl met Judith Herzberg. Tussen Doetinchem en ­Zevenaar verdwijnt mijn winterdip.

Esther Schreur, Dinxperlo

Opstand

Het was op 23 januari exact 40 jaar geleden dat mensen uit Heerlen en wijde omgeving massaal te hoop liepen tegen plannen om natuurgebied ­Terworm om te toveren tot een pretpark van Disneyland-achtige proporties. De door de mijnsluitingen zwaar getroffen regio kon zo’n injectie goed gebruiken, zo meenden het gemeentebestuur en de provincie.

Een grote misvatting. Het was alsof de oostelijke Mijnstreek zich in één klap realiseerde dat na de kaalslag door de mijnindustrie opnieuw veel natuur verloren zou gaan. Vele duizenden mensen lieten tijdens een spontane mars hun ongenoegen blijken. Het was de eerste en enige keer dat mijn ouders in opstand kwamen.

Vreedzaam maar vastberaden maakten de anders zo meegaande ­Limburgers duidelijk dat hier een rode lijn werd overschreden.

De Amerikaanse investeerders ­zagen er toen maar vanaf. De familie Van der Valk kwam terug op het plan voor een hotel met duizend kamers en restaureerde het kasteel met de Franse tuin. Met de inbreng van ­Natuurmonumenten werd het gebied een fraai en vrij toegankelijk landgoed. Zo kan het dus ook.

Armand Leenaers, Heerlen

Wisselkoning

Willem Vissers schrijft in zijn column dat Ajax-trainer Alfred Schreuder ‘veel wisselt’.

Roger Schmidt, oud-trainer van PSV, werd in het verleden ook ‘de wisselkoning’ genoemd. Nu wordt hij de hemel in geprezen als trainer bij Benfica.

Soeri Ramkalup, Nootdorp

Archiveren

Kan iemand mij vertellen wat, voor een besluitvormingsproces, het verschil is tussen het uitwisselen van ­appjes en het voeren van een telefoongesprek? Gaan we de ministers nu ook verplichten om elk telefoongesprek op te nemen en te archiveren?

En denken we dan nog steeds dat het ambt van minister aantrekkelijk is voor de juiste mensen?

Sjef van Iersel, Hellevoetsluis

Plastic potjes (1)

Half Nederland slikt vitamines uit halfgevulde plastic potjes. Als je ze helemaal vult met pillen, dan scheelt dat de helft aan plastic volgens Carla Coenders in haar ingezonden brief.

Maar mevrouw Coenders, die vitamines zijn bijna niet nodig. Die krijgen we voldoende uit ons voedsel. En vitamine D maken we zelf aan in onze huid onder invloed van zonlicht. Dus gezond eten en lekker naar buiten. Dat scheelt pas veel plastic.

Harry Koster, Duiven

Plastic potjes (2)

Ik slik minuscule tabletjes die ­geleverd worden in 18 plastic potjes. Bij elkaar passen ze in anderhalf potje.

Mijn apotheek die ik hierover benaderde nam niet eens de moeite om te reageren op mijn klacht.

Waar een wil is, is een weg. Maar het omgekeerde vindt plaats.

Charlotte de Bruijn, Rheden