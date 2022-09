‘Het Kinderboekenweekgeschenk 2022 is geschreven door een Australisch succesduo. Goede keuze? ‘Er is zo veel talent in eigen land’ De Volkskrant, 29 september 2022

‘Nu mag Vera de juf zijn!’, roept Sigrid. Sigrid is boven op de tafel geklommen. En iedereen kijkt op. ‘Waarom stoppen we nou?’, vraagt Khadija. Ze begrijpt er niks van. Ze ­waren net zo leuk aan het spelen. En ze had nou juist voor iedereen een leuk taakje bedacht. Jesse mocht bij de verkleedkist, Karolientje in de vleeshoek, Kees mocht met het dikke boek en Geert en Thierry moesten in de hoek staan met een grote puntmuts op hun hoofd. Zelf zit Khadija achter de tafel. Ze vindt het heel fijn achter de tafel. Iedereen vindt het fijn dat zij achter de tafel zat, dacht ze. ‘Ik wil dat Vera nú de juf wordt!’, schreeuwt Sigrid. Het klinkt zo hard dat Slappe Gert moet huilen. Slappe Gert houdt niet van ruzie. Het liefst heeft hij dat niemand ooit ruziemaakt. Dan wijst Sigrid naar Khadija. ‘Zij is al de hele tijd de juf’, zegt ze. En daar heeft Sigrid wel een beetje gelijk in. Khadija is al best wel lang de juf. ‘Wie stemt er op Vera?’, roept Sigrid door de kamer. Niemand durft nog iets te zeggen. En Vera is opeens ook heel zenuwachtig. Ze wil het wel, de juf zijn. Ze wil het heel graag. Maar ook weer niet. Maar ook weer wel. En Sigrid is haar beste vriendin. En die wil ze niet teleurstellen. Ze vindt het heel ingewikkeld allemaal. Maar opeens gaat ze ook op de tafel staan. ‘Vera is de nieuwe juf!’, roept Sigrid. En dan is Vera toch een beetje trots.

Juf Vera vraagt aan Jan of hij Geert inderdaad een oen heeft ­genoemd. Jan moet even nadenken, maar hij denkt van wel. Maar hij vindt ook dat Geert begon en ook dat je niet mag klikken. En daar heeft Jan gelijk in. ‘Je mag niet klikken, Geert’, zegt juf Vera. Geert kan haar nauwelijks verstaan vanwege het lawaai. ‘Ik vind jullie allemaal supergrote domme oenen!’, roept Thierry vanuit de leeshoek. Maar iedereen vindt Thierry juist een oen. En dus is iedereen boos. Juf Vera wordt er ­superzenuwachtig van. Toen Khadija de juf was, deed niemand zo. Jan komt weer naar haar toe gelopen. ‘Pepijn heeft een tekening van Ernst gemaakt met een heel klein vierkant snorretje onder zijn neus’, zegt Jan. En nu is Ernst boos. Juf Vera roept Pepijn, om het uit te praten, maar dan staat Geert ineens in het midden van de kamer en roept hij dat ­Sophie op Mark is. Sophie wordt helemaal rood. Ze is wel op iemand, maar echt ­zeker niet op Mark. Ieuw. Esther steekt haar vinger op en vraagt of ze in de dierenhoek mag. ‘Nee, nee, dat gaan we zeker niet doen’, briest juf Vera. Esther begrijpt er niks van en loopt naar de dierenhoek. Juf Vera vindt dat Esther op haar plek moet gaan zitten. ‘Iedereen moet op z’n plek gaan zitten!’ Nu is iedereen wéér boos, want het was net weer een beetje gezellig. ‘Als ik straks de meester ben, dan snij ik iedereen dwars doormidden!’, roept Pepijn vanuit de vleeshoek. Hij heeft een poppetje van knakworst gemaakt en steekt er een potlood in. Pepijn lacht. Slappe Gert moet huilen. Niemand is nog leuk aan het spelen.

Jan en Slappe Gert zijn naast elkaar gaan zitten. Jan vindt dat Pepijn heel erg stom heeft gedaan en Slappe Gert wil dat er nooit meer ruzie is in de hele wereld. Maar Pepijn vindt dat Jan zelf ook stom heeft gedaan en daar heeft Pepijn wel een beetje gelijk in, ook al heeft Pepijn een klein snorretje getekend bij Ernst. ‘Net was het veel leuker’, zegt Nilüfer. En Renske en Pieter en Esther zijn het met Renske eens. Juf Vera zegt dat ze op advies van de landsadvocaat een extern onderzoek laat uitvoeren naar juf Khadija. Nu wordt Khadija weer boos. Juf Vera vindt het eigenlijk helemaal niet zo leuk om de juf te zijn.