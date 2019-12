Dai Dai Ntab is slechts een van de vele beloftes voor het sportjaar 2020

Mathieu, Max, Memphis. Frenkie, Georginio, Matthijs, Virgil. Annemiek, Estavana, Kira, Sifan, Vivianne. Alleen de voornamen volstaan om de rijkdom van sportjaar 2019 te kleuren. De kenner dreunt de achternamen zo op, van Van der Poel tot en met Miedema.

De namenketting is een symfonie van variatie, op elk vlak. De sport is ook een voortrekker van een veelkleurige, veelzijdige maatschappij. Altijd in beweging, die sport. Altijd in beweging, de maatschappij.

De tijden van Johan, Faas, Ard en Keessie zijn al lang voorbij, zelfs in het schaatsen. Want de allermooiste naam van het jaar, wat mij betreft dan, schaarde zich in het slotweekeinde van 2019 weer eens bij de winnaars. Dai Dai.

Dai Dai, als voornaam van Ntab. Een exotische verschijning op ijs. Schaatser. Sprinter. Grasduin in de toptien van de 500 meter tijdens de NK afstanden en dan verschijnt daar natuurlijk het oer-Hollandse namenpalet, met Jan Smeekens, Jesper Hospes, Gijs Esders of Michel Mulder. Maar dan, op 1, staat Dai Dai Ntab, een naam als een mysterie als het om schaatsen gaat, een naam als een versje.

Het verhaal is globaal bekend, want hij schaatst al een tijdje sprintend mee. Het verhaal van de docente Frans die op vakantie in Senegal een rijzige man trof met wie ze de in Amsterdam geboren Dai Dai kreeg, plus nog een jongen. De ouders zijn inmiddels gescheiden. Dai Dai leerde als kind schaatsen, als variatie op skaten, verhuisde een paar keer en is inmiddels de beste sprinter van het land. Althans, hij was dat vrijdag in Heerenveen op de 500 meter. Zondag werd hij derde op de 1.000 meter, die al bijna te lang voor hem is.

Graag zou ik meer weten over de Senegalese kant van zijn personage. Is Dai Dai weleens op tv geweest in Senegal? Wat zou dat apart zijn: dat het journaal in Dakar de sportberichtgeving opent met de Nederlandse schaatstitel van Dai Dai Ntab, 25 jaar geleden geboren uit de liefde tussen een man uit Senegal en een vrouw uit Nederland. Straatinterviews in Senegal met bekenden van meneer Ntab.

Zoals zoveel topsporters zijn geboren uit internationaal getinte liefdesrelaties, of ze nu Mathieu, Memphis of Max heten, want Verstappen heeft immers een Nederlandse vader en een Belgische moeder. Ontelbaar zijn de grenzeloze verhalen in de sport. Weet Senegals stervoetballer Sadio Mané van Liverpool al wie Dai Dai Ntab is?

Dai Dai Ntab miste door diskwalificatie de Olympische Spelen van Pyeongchang. Het kostte hem even om de motivatie weer op te pikken. Hij hoopte in de aanloop naar de NK in Thialf dat zijn voorbereiding klopte. Veel schaatsen in de wereldbekers of juist meer blijven trainen. ‘Als sporter twijfel je altijd’, zei hij tegen de NOS, na de met overmacht gewonnen 500 meter.

Hij mag meedoen aan de komende grote toernooien voor sprinters. Bye bye 2019, Dai Dai 2020. De snelheid van Dai Dai Ntab is slechts een van de vele beloftes voor het sportjaar 2020, in de afdeling van de maatschappij die zo vaak een voorbeeld is voor de veelkleurigheid van Nederland.