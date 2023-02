Er werd op de deur gebonsd – hard, maar tegelijk zacht. Hoe dat kan, leest u later. Eerst iets over op deuren bonzen in het kader van een berucht kinderfeest, uitgevoerd door Sinterklaas’ Dienst Speciale Interventies, zijn Spetsnaz, dan wel zijn Grupo de Operaciones Especiales ‘Caballero Legionaro Maderal Oleaga’ XIX. Een korte periode wisten Menno en ik dat het gewoon de buurman was, die Piet heette, puur toeval, maar dat Mikeltje bij hoog en laag bleef volhouden dat het Zwarte Piet was, zelfs als we ons eigenwijze broertje zouden waterboarden, waartoe we zeker zouden zijn overgegaan, hadden we over zo’n kantelende plank beschikt. (‘Oké Mike, nog een keer, waar woont Piet?’ Geborrel, gehijg, spugen: ‘In Spanje.’ ‘Fout, jongen. Helemaal fout. Niet eens warm. Hèhèhè.’ En hup, onder water maar weer.)

Maar goed, nu werd er dus hard én zacht gebonsd, wat alleen mogelijk is met een...?

Kinderhand. Juist. Monique Smit zit alweer klaar. Aan de slotgracht stonden twee vrouwelijke kinderen, zag ik, van een jaar of zeven. Terwijl ik de ophaalbrug ratelend liet neerstorten, boem, stof, hoesten, kinderen janken, dacht ik: hebben we snoep? Trekdrop? Wafels? Kinderen komen nooit zomaar.

‘Dag meneer’, zei een der dametjes, ‘heeft u misschien kartonnen dozen over?’ De andere vulde aan: ‘We hebben er heel veel nodig.’

Kijk eens even aan. Zeker had meneer kartonnen dozen ‘over’, zachter kon je het nauwelijks uitdrukken. Een welkomere vraag was mij lang niet gesteld. Dit huis is soms net Mexico City met complete buurten waarin de politie zich nauwelijks nog durft te vertonen. De tuin aan de achterkant, bijvoorbeeld, waar de bramenstruiken de lakens uitdelen. Zonder machetes valt er sowieso niks uit te richten, maar eigenlijk moet er, vanuit de lucht, ontbladerd worden, met napalm. (Soms steken er onbekenden boven deze wouden uit, met elektrisch materieel, die de bovenste helft eraf snoeien. Geen idee wie het zijn. Daarom vanaf deze plek: vrienden, bedankt!)

Zo ook: de bijkeuken. Een enorme ruimte – starters lenen er watertandend vier ton voor, Billy’s erin, geurkaarsen erin, kuitschieten maar – die zich freudiaans gedraagt. Er zit daar ‘iets’. Iets onverwerkts.

‘Niet op Freud afschuiven.’ (Mijn vriendin Jet.)

Nou goed, onverwerkt karton, honderden lege dozen, afgeleverd door de pakketbezorger. Erachter is de pomp, ik heb hierover bericht. Kan ik niet meer bij. Het grondwater heeft vrij spel. Midden in de dozenhel: de magnetron. Erheen banjeren zou theoretisch kunnen, maar terug, met een vol, loeiheet bord boven het hoofd, lukt geen ober meer.

‘Hoeveel dozen kunnen jullie dragen?’, vroeg ik aan de mensjes.

‘Anders lopen we wel een paar keer’, zei het voorste.

‘Cool’, zei ik. ‘Kom maar even mee.’

Het bleken geniale kinderen. De voorste wierp een blik op de dozenberg, en zei: ‘Hebben daar al jullie boeken ingezeten?’ Tien punten.

Het andere kind legde uit dat ze van onze dozen een robot gingen bouwen. Ik, slecht als ik ben, trok een teleurgesteld gezicht. Hoeveel dozen passen er in een functionele, wendbare robot die kan schaken, klussen en essays schrijven? ‘Nou’, zei ik op norse, huilerige toon, ‘zoek maar zoveel mogelijk geschikte dozen uit, dan.’

Dit lieten de kleine mensen zich geen twee keer zeggen. Vijf minuten lang hoorde ik geen gerommel. Toen stapten ze de ridderzaal in met één klein doosje. ‘Deze wordt het hoofd’, zei de voorste. ‘We komen later nog wel terug’, zei de achterste. Ik wacht nog altijd.