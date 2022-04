Dag Alex Brenninkmeijer, hoeder van ons, de kleine mensen

Alex Brenninkmeijer, die donderdag onverwacht en te vroeg overleed, was moreel richtingaanwijzer, aimabel conflictbemiddelaar, scherpzinnig analyticus en het jongetje dat tegen de keizer durft te roepen dat hij geen kleren aan heeft.

In die laatste rol was hij ongeëvenaard. Dan stond hij weer uit te leggen dat het wel zo kan wezen dat de overheid zich beklaagt over hufterige burgers, maar dat de overheid geregeld zelf de hufter is. Die burgers ‘kil, onverschillig en ruw’ behandelt. Ze vermaalt tussen beroerde wetgeving, matige uitvoering bij instanties als Belastingdienst en Duo, en een streng sanctiebeleid. Vraag maar aan toeslagouders en mensen in de bijstand hoe streng.

Brenninkmeijer wist waar hij het over had, want als Nationale Ombudsman (2005-2014) zag hij hoe mensen die het opnamen tegen de overheid gebutst bij hem binnenstrompelden. En dan ging hij maar weer zeggen wat hij vond van politieoptreden (‘racistisch’), van boetebeleid (‘pervers’), van de geboden van de overheid (‘reageert zelf niet binnen de wettelijke termijn op burgerbrieven en bezwaarschriften’), van overheidsoptreden in het algemeen (‘structurele arrogantie’), van de wetgevingsmachinerie in Den Haag (‘hels’). Altijd opgewekt, charmant en glashelder.

Tegenwoordig is het in Den Haag deemoed zus en nieuwe bestuurscultuur zo en heel veel sorry dat burgers slecht zijn behandeld. Maar toen Brenninkmeijer hierover begon, was men aan het Binnenhof nog overtuigd van de eigen voortreffelijkheid. Ze vonden hem hysterisch, vervelend, een vingerwapperaar, een ijdele mediagast.

Je wekt enkel irritatie, zei Gerd Leers, de beklagenswaardige bewindspersoon in het PVV-gedoogkabinetje, toen Brenninkmeijer maar bleef doorgaan over vreemdelingdetentie. Een jaar later zou Aleksandr Dolmatov zich ophangen in een staatscel.

Wie meent dat het slecht gaat in dit land, heeft last van een negatief zelfbeeld, merkte de vorige premier kribbig op. Gisteren landde in mijn mailbox de tiende (!) ‘voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag’.

Brenninkmeijer schudde graag aan bomen. Hij stond aan de basis van mediation in Nederland, waarbij mensen onderling hun conflicten oplossen, geholpen door een bemiddelaar. Hij pleitte voor burgerfora, waarin burgers strijdige belangen rond de energietransitie zelf proberen af te wegen – mediation voor de maatschappij waar de politiek tekort schiet.

Hij zat nog maar net bij de Europese Rekenkamer (hij ging er in 2014 heen en bleef er tot zijn dood) of hij stuurde het conceptjaarverslag terug naar de ambtelijke staf. Want onleesbaar als altijd, doe normaal. Over Europese broederstaten zei hij dingen als: die zijn uit op het ‘binnengraaien van zoveel mogelijk EU-geld’, want ‘beter verkeerd besteed bij mij, dan goed bij de buren’.

Nederland vergat hij niet. Bij zijn installatie als hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht, een paar jaar geleden, sprak hij strenge woorden over politici die een klimaat scheppen waarin rechters die corrigerend optreden als lastpakken worden gezien. ‘De politiek is heel erg zwak en slaat wat wild om zich heen in de richting van rechtsstatelijke uitgangspunten.’

Op NPO Radio 4, waar hij vaste gast was bij De Ochtend van 4, reciteerde hij eens zijn favoriete gedicht; Erik Satie schreef het en zette het op muziek. Braaf opstaan / Je goed houden / Je haar kammen / Jezelf goed aankijken / Je goed gedragen / Netjes wandelen / Het goed maken.

Hij zag dat als een opdracht. Was gul met advies. Zoals de raad om ’s morgens in de spiegel te kijken en jezelf ‘de kernvraag voor een zorgvuldig en maatschappelijk zinvol leven’ te stellen: waarvoor doe ik het eigenlijk. Hij probeerde dat zelf ook.