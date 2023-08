Daar stond ik, in de stromende regen, als een minnestreel aan het raam van de Knappe

Mooi. Ons oude kasteel is verkocht, leeggetrokken door Erkende Roofridders, en alweer ingenomen door een ridderstel met drie kleine schildknaapjes (m/v). En dat allemaal binnen een etmaal. Ik schrijf deze column in een spiksplinternieuw kasteel te Breda. (Kastelen verwelken, dozen vergaan, de Volkskrant blijft altijd, etc. etc.)

Streep eronder, zou je zeggen, ware het niet dat ik me enige zorgen maak over voornoemd riddergezin, of het zijn draai wel vindt in onze voormalige ruïne. (Soms, op kastelentocht, denk je, klauterend door zo’n kiezelharde gladgewaaide krocht, hoe zou het er rond 1400 hebben uitgezien? Nou, precies zo.)

De regen helpt niet, namelijk. Al dagen hoost het ten lande, hier, daar, overal, en dan begint het bestaan aan onze voormalige dijk behoorlijk drassig en molm, durf ik nu wel te bekennen. Je hebt nat en nat. Daarom vanaf deze droge, knisperende krantenstrook: jongens, hang tijdig de dompelpomp in jullie (snel stijgende) slotgracht. En niet op de spekgladde kantelen spelen. (Voorkomen moet worden dat er nu al een riddertje afdondert, kavloeff, de sloot in, afscheidsbelletjes, stilte. Alles uitbaggeren, maar ja, te laat...) (Kan een verzopen gebrek blijken.)

Toen ik er zelf ooit introk, regende het al even hard. Ik besloot meteen een nerveus kijkje bij het pompgat te nemen, waarin de Kärcher SP3, roepnaam ‘dirtmaster’, lag te suffen. Boven de modderspiegel explodeerde iets, een supernova van gezoem, ik schrok me een hoedje, duizenden muggen hadden in ons nieuwe pompgat ‘de oudste beweging’ liggen maken, speciaal, kreeg ik de indruk, om mij, die zo’n hekel heeft aan muggenplagen, op mijn eerste dagje in Amsterdam-Noord uit mijn humeur te halen.

Dan liever boktor, dacht ik. Of doe maar de zwam. (Menukaart dichtslaan. Glimlachen.) Maar wonderlijk genoeg bleef het bij die eerste zomer, waarna we geen muggenplaag meer gezien of gehoord hebben. Ook dat is klimaatverandering.

Hoewel het bij vertrek, precies tien jaar later, wel weer stortregende. Alleen al daarom beloofde het een knotsgekke dag te worden, die feitelijk al ’s nachts begon. Waarom beginnen Erkende Roofridders zo vroeg? De ochtendstond had 168 boekendozen in de mond. Stipt om 08.00 uur hobbelde een platte kar de straat in.

Snel draaide ik me nog eens om en stond op. Ongewassen, gulp open, rende ik naar buiten. Vanuit de Erkende cabine keken drie mannen me aan. ‘Die Mercedes moet weg’, zei de oudste, wijzend naar de slee voor het kasteel, ‘of we gaan weer.’

Erkende taal. Tot mijn verdriet bleek de Benz van de Knappe, zoals mijn vriendin Jet hem noemde. ‘Daar heb je de Knappe’, zei ze altijd. Dit stelde mij voor raadselen, want ik vond hem een wat slaperige exploitant van reuzenraderen, die overigens ongelooflijk uit zijn slof kon schieten, zeker als je een krasje maakte op zijn Mercedes. In tien jaar tijd één keer een praatje met de Knappe gemaakt, of hij met mij, een lange monoloog over z’n stuurbekrachtiging die lek was gegaan.

‘Haal hem maar uit z’n bed’, zei de Erkende voorman. ‘Anders gaan we weer.’

Dus daar stond ik, zes huizen verderop in de stromende regen, als een minnestreel aan het raam van de Knappe. De Duitse herder was al wakker geworden van mijn lied. Na drie keer aanschellen zag ik hem uit zijn slaapkamerraam kijken, niet erg enthousiast.

‘We gaan verhuizen!’, brulde ik, en maakte wijzend het stuurgebaar. Twee minuten later zat de Knappe, gulp open, in zijn Mercedes, en maakten we ons afscheidspraatje. ‘Logisch dat je gaat, man’, zei hij in plat Tuindorps, ‘het wordt hier betaald parkeren.’