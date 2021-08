We hebben allemaal de beelden gezien. Hutje mutje op het vliegveld, als je dat al haalt.

Lange wachttijden in de bus ernaar toe, soms tot wel 24 uur lang in de brandende zon. Zonder een behoorlijk drankje of een hap te eten en de laatste uren zelfs zonder airco. Hoelang nog? Niemand die communiceert.

Dan sta je eindelijk aan de balie en dan is het niet eens zeker of je wel mee mag, of niet. Om over je koffer maar te zwijgen. Hallo! We hadden een pakketreis hoor. Dat krijg je met die losgeboekte tickets. Dit is de laatste keer dat we zonder ANVR-keurmerk boeken. We willen iemand spreken. Wat een zootje. Vooral bij het boarden. Er was nergens assistentie. Iedereen kris kras door elkaar en niet eens een eigen stoel. Laat staan een eigen scherm. Je had nog wel de oordopjes van de heenreis bewaard. Nu zit je zelf in een slechte film. En maar wachten en wachten. En het ergste: niemand, maar dan ook niemand die je tijdig communiceert. Hier had Max Vakantieman een reportage van moeten maken. Dan was er tenminste begrip. Had heel Nederland zich kunnen inleven in deze voor ons herkenbare situatie. Zelfs in Harskamp.

Daar sta je dan als Afghaan. Midden op de Veluwe. Van bomgordel-gebied naar de Biblebelt. Als je al geen trauma had, dan nu zeker. Toch ben je blij, want je bent een van de weinigen. Pure mazzel omdat je ooit hebt getolkt voor het land dat je nu heeft laten halen.

Mede dankzij jouw skills konden de Nederlandse militairen hun werk doen. Een grote groep collega’s kan je dat sinds dit weekend helaas niet navertellen. Die moesten achterblijven met gevaar voor eigen leven. Jij gelukkig niet. Je wordt gehuisvest in een kazerne, waar de schietoefeningen tot voor kort nog gewoon doorgingen. Geen probleem zouden ze hier gedacht hebben; dat zijn ze gewend.

De plaatselijke jeugd is het er niet mee eens. Oprotten moeten jullie! Ze willen je hier niet. Achthonderd Afghanen in onze achtertuin? Het zijn moslims! Die mensen komen uit de woestijn, dit is de Veluwe. Ze zijn onze begroeiing niet gewend. Dan gaan ze vast achter bosjes zitten om onze vrouwen lastig te vallen. Of zitten ze aan onze kinderen. Dat doen we hier liever zelf. Stuur ze maar naar Auschwitz, daar is plek zat. Eigen volk eerst! Dus roep je wat racistische taal en stook je het vuurtje nog wat hoger op met de autobanden die je had gestapeld. En natuurlijk gooi je wat vuurwerk. Geen probleem, dat zijn ze gewend.

Volgens de dominee gaan de relschoppers vrijwel zeker naar de kerk. Het is ons kent ons in het dorp. Toch heeft hij ze die avond er niet op aangesproken. Wel kwam iedereen rellen kijken. Omdat ze dit, in tegenstelling tot wat die Afghanen hebben meegemaakt, wel begrijpen. Het komt door de lockdown. Ze hebben ook geen oud & nieuw kunnen vieren. Het is gewoon een uit de hand gelopen buurtfeest. Met een biertje en wat vuurwerk. Ze bedoelen het niet zo slecht. Racistisch? Zo praten we hier gewoon. Bovendien wisten we van niks. Het nieuws viel nogal rauw op hun dak. Ze hadden ons best wel kunnen vertellen dat hier Afghanen zouden komen. En hoelang ze zouden blijven. En of ze achter het hek blijven of los mogen lopen. Bovendien zijn het er veel te veel. Logisch toch dat je dan je frustratie uit? Want dat is nog wel het ergste: niemand, maar dan ook niemand die je tijdig communiceert. Daar drinken we graag een biertje op.

Communicatie is de grootste uitdaging van onze tijd. En laten tolken daar nu net alles van afweten.

Jeffrey Spalburg is cabaretier. Zijn onemanshow Baas uit 2017 is sinds kort te zien op Netflix. In augustus is hij gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie. (Foto Rob Kluitenberg)