Daadkracht van Boris Johnson in Oekraïne-oorlog is broodnodig

Er is kritiek op de motieven van Boris Johnsons bezoek aan Oekraïne, maar het is goed dat de Britten nog steeds een rol op het Europese toneel spelen.

Als de Britse premier Boris Johnson op zoek was naar positieve publiciteit, is hem dat met zijn bezoek aan Kyiv, afgelopen zaterdag, zeker gelukt. De Oekraïense president Zelenski noemde Johnson ‘een ware vriend’ en stelde dat ‘alle westerse democratieën een voorbeeld kunnen nemen aan het Verenigd Koninkrijk’. Maar ook buiten Oekraïne klinkt volmondig lof voor Johnson, en de video van zijn wandeling met Zelenski door de stad is miljoenen keren bekeken.

Terwijl Johnson niet de eerste leider was die een bezoek bracht aan Kyiv. Vorige maand reden de premiers van Slovenië, Tsjechië en Polen met de trein naar de Oekraïense hoofdstad (die toen nog serieus werd bedreigd door Russische troepen), en een dag voordat Johnson afreisde, stond de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in de zwaargetroffen stad Boetsja.

Maar de Britse premier kwam ook iets brengen: Johnson beloofde 120 Britse pantserwagens en raketsystemen om marineschepen uit te schakelen, en dat komt boven op de militaire uitrusting ter waarde van 120 miljoen euro die Oekraïne vrijdag al was toegezegd. De Britten trainen bovendien al Oekraïense militairen sinds de Russische inval op de Krim in 2014, en waren de eersten die begin dit jaar wapens naar Oekraïne stuurden.

Die militaire hulp is broodnodig, want de oorlog is nog lang niet voorbij. Westerse leiders kunnen nu in relatieve veiligheid naar de hoofdstad Kyiv afreizen, maar er wacht een zware strijd in het oosten van het land: de bloedbaden als in Boetsja hebben laten zien wat burgers te wachten kan staan.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) 9 april 2022

Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te maken. Toen Johnson nog burgemeester van Londen was, ontving hij Russische oligarchen met open armen, en één van hen, Jevgeni Lebedev, werd zelfs door hem in de adelstand verheven. Bovendien verloopt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk op dit moment verre van soepel.

Maar het is goed om te zien dat de Britten hun rol op het Europese toneel pakken – er was aan de vooravond van de Brexit tenslotte enige vrees dat het koninkrijk zich in ‘splendid isolation’ zou terugtrekken. Critici stellen dat Johnson wordt gedreven door ijdelheid, of dat hij de aandacht van zijn problemen rondom ‘partygate’ wil afleiden, maar Europa kan het alleen maar toejuichen dat Groot-Brittannië zich daadkrachtig toont bij een oorlog in de gezamenlijke achtertuin.