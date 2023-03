Cupido krijgt in het digitale tijdperk meer schietkansen, maar verdomt het vaker raak te schieten

De wereld herbergt bijna tweehonderd landen en bijna al die landen herbergen Nederlanders. Van de origine van een lange jonge man met baardje die even voor middernacht een 24/7-supermarkt in een Oost-Aziatisch land binnenstapte, was ik zo zeker dat ik hem wel in zijn moedertaal durfde aan te spreken. Twentenaar, een paar jaar geleden afgestudeerd in Enschede, voor de liefde hiernaartoe verhuisd. Die liefde was geen succes geworden. Hij zat nu op een datingapp die iets als Bumble of Dumble of Rumble heet. Mét succes. ‘In Nederland was mijn profiel maar 40 keer geswipet, hier nu al 340 keer’, vertelde hij. Ik vertelde dat ik digibeet ben en dat hij mij even moest uitleggen hoe dat zit met swipes op datingapps. ‘Als 340 vrouwen je profiel naar rechts vegen, dan vinden 340 vrouwen je potentieel interessant.’

Bij het afscheid zei ik: ‘De volgende keer dat we elkaar in een 24/7-supermarkt tegenkomen, zie ik je met één van die 340.’ Maar op weg naar mijn hotel begon ik aan mijn opmerking te twijfelen. Ik moest ineens denken aan een verhaal uit deze krant over mensen die er dankzij digitale innovatie al 150 dates met potentiële liefdes op hadden zitten. Al die mensen hoopten dat hun grote liefde de 151ste keer wél acte de présence zou geven. Het curieuze van het digitale tijdperk is dat Cupido veel meer schietkansen krijgt dan in de tijd dat mensen elkaar moesten ontmoeten op dansles, maar dat hij het verdomt vaker raak te schieten.

Waarom dat liefdesgodje raak schiet of mist, is nooit bevredigend verklaard. Van Orhan Pamuk is de vergelijking tussen het vinden van de degene die werkelijk bij ons past en het bezitten van een lot met een winnend nummer. Er bestaan mensen die de lotto winnen, maar de meesten moeten hun hele leven voor hun geld werken. Ik was blij dat ik dat niet had geciteerd, even voor middernacht in een 24/7-supermarkt.