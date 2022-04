Cultuuromslag? Bestudeer de filosofen

Filosoof Georg Hegel tijdens een lezing aan de universiteit van Berlijn. Beeld Ullstein bild via Getty Images

Brief van de dag

Peter Wierenga haalt terecht de Duitse filosoof Hegel aan. Het betreft de leerstelling tussen these (een stelling), de antithese, (een tegengestelde stelling) , oftewel twee ogenschijnlijk tegengestelde meningen, en de synthese, de uitkomst via discussie waaronder tegenstellingen worden opgeheven. Met andere woorden de dialectische redeneertrend.

Een voorbeeld: de these: je mag niet liegen, de antithese: mag je wel liegen als er een kind mee wordt gered, synthese: je mag niet liegen tenzij je er een kind mee redt. Er is duidelijkheid over de regel, over de legaliteit, en over de toepassing van de regel op individuele situaties.

Wij zouden meer onze klassiekers moeten raadplegen. Naast Hegel zijn in onze geschiedenis andere wijze mannen en vrouwen geweest van wie wij een hoop kunnen leren. Zou het dan ook niet verstandig zijn om het vak filosofie in te voeren als verplicht vak op een aantal opleidingen waaronder die van arts, rechter, psycholoog en politicus?

Opleiding is niet alleen maar het verkrijgen van kennis, het is tevens vorming van de mens, die na afronding van de opleiding belangrijke beslissingen moet nemen. De uitvoering van veel regelgeving, op meerdere terreinen zou er zo veel beter van worden.

En toegepast op de politiek, zou dit inzicht kunnen leiden naar de door alle politieke partijen zo gewenste cultuuromslag.

Dirk Vreugdenhil, Barendrecht

Wolffensperger

De druiven zijn schijnbaar zéér zuur bij D66, gelet op de ingezonden brief van Gerrit Jan Wolffensperger in de krant van 23 april. Hij beschuldigt de media, kranten en talkshow tafels van het bashen van D66. Hij spreekt zelfs over een aureool van morele superioriteit van Sigrid Kaag.

Maar ook hier geldt het spreekwoord, hoge bomen vangen veel wind. En D66 heeft er zelf voor gekozen, om na voortreffelijke onderzoeksjournalistiek van Avinash Bhikhie en Natalie Righton zich te hullen in stilzwijgen. Waar waren de Pechtold boys en spindoctors van D66? Konden zelfs zij niet meer recht praten wat overduidelijk krom is? En durfden of wilden ze niet meer aanschuiven aan de talrijke talkshowtafels, die ze zo graag gebruikten tijdens het creëren van het moreel nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag?

Hoezo geen structureel grensoverschrijdend gedrag bij D66, als misbruik verdwijnt in een geheime bijlage, en overige klachten niet onderzocht worden? De spreekwoordelijke ellende waar D66 zich nu in bevindt, is niet de wijten aan de media, maar komt volledig op het conto van de falende leiding van D66.

Ten slotte Gerrit Jan Wolffensperger, in je ellenlange betoog ontbreken de woorden slachtoffer en empathie volledig. Een beetje vreemd toch voor een partij die niemand laat vallen?

Hans Moonen, Utrecht

Publiek vermaak

Gerrit Jan Wolffensperger vermoedt kinnesinne achter de disproportionele aandacht voor de soap rondom D66.

De gretigheid van alle aandacht, die inderdaad onmatig is, is evenwel anders te verklaren.

De politiek is versmald tot publiek vermaak, waarbij het leuk en lekker makkelijk is om politici op het schavot te hijsen. Dat is altijd al een populair vermaak geweest.

Nu is het Sigrid Kaag, gisteren Hugo de Jonge die een appje stuurt en eergisteren Ferd Grapperhaus die op zijn huwelijk tijdens coronatijd z’n schoonmoeder omhelst. En zo zal er morgen en overmorgen wel wéér wat te verhapstukken zijn.

Het is lekker, iedereen kan meepraten. In ieder geval makkelijker dan nadenken over woningnood, inflatie en koopkracht.

Bernard Zweers, Haarlemmerliede

Trap na

Het kabinet dicht de loonkloof in het onderwijs. Fijn voor alle juffen en meesters, maar een trap na voor de zorgmedewerkers. Zij krijgen als bedankje een ‘tot nooit meer ziens’ na het oplopen van long covid op hun werk en geen cent erbij.

Ik ben benieuwd of deze zorgmedewerkers in een volgend geval van pandemie nog bereid zijn om zich in te zetten zoals zij dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Ik zou juf of meester worden, vindt het kabinet veel belangrijker.

Henk-Jan Versluis, Driebergen

Dilemma

Een paar weken geleden is na 15 jaar trouwe dienst onze Volkskrant-bezorger met pensioen gegaan. Een nieuwe bezorger is nog niet gevonden. Er is een groot tekort aan bezorgers stond afgelopen week nog in de krant. Ook in Hoofddorp.

De krant wordt nu rond 11 uur bezorgd. Mijn dilemma is of ik de papieren krant trouw moet blijven na ruim 30 jaar leesplezier of over moet stappen op een (veel goedkoper) digitaal abonnement? Of wordt deze keus sowieso binnenkort voor mij gemaakt. Wat zou u doen?

Erik Hendriks, Hoofddorp